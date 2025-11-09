Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Κηφισιά στη Νεάπολη ξεκίνησε δυναμικά. Μόλις στα πρώτα 15 λεπτά του δεύτερου μέρους, σημειώθηκαν δύο γκολ, ένα για κάθε ομάδα, στο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

H Κηφισιά έφτασε στην ισοφάριση (1-1) στο 47ο λεπτό, με σουτ του Παντελίδη από κοντά, μετά από κεφαλιά του Πόκορνι.

Όμως ο Ολυμπιακός πήρε ξανά προβάδισμα, εννέα λεπτά αργότερα. Ο Αμανί θα μαρκάρει αντικανονικά τον Ζέλσον Μαρτίνς, στην περιοχή της Κηφισιάς, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να καταλογίζει την εσχάτη των ποινών. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα νικήσει τον Ραμίρες από τα 11 μέτρα και θα διαμορφώσει το 2-1 για τους «ερυθρόλευκους».