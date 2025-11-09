Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Καρδίτσας με 102-82 στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλο το «ΣΕΦ» είχε στραμμένα τα βλέμματα στον Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε μετά από 533 μέρες απουσίας και έδειξε ότι δεν έχασε τίποτα από το ταλέντο του, παίρνοντας τη δίκαιη αποθέωση από τον κόσμο.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον Έβανς, αλλά και την προσεκτική διαχείριση που απαιτείται. «Και να μην έπαιζε καλά, άξιζε το χειροκρότημα για την προσπάθειά του να επιστρέψει. Είναι πολύ καλός παίκτης, ευχόμαστε να είναι υγιής. Του δώσαμε χρόνο πάνω από 15 λεπτά, σπαστά, και τα καταφέραμε καλά. Η ουσία είναι ότι επανήλθε και είναι καλά. Εγώ εισηγήθηκα να τον πάρουμε, πίστευα και πιστεύω ότι είναι μέσα στους καλύτερους τρεις γκαρντ», δήλωσε ο 60χρονος τεχνικός.

«Ο Ολυμπιακός σέβεται τα μέλη του, και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Το να επιστρέφει ένας τραυματίας παίκτης και να τον βοηθάμε να επανέλθει είναι δουλειά των Προέδρων, αυτοί έχουν τα εύσημα», υπογράμμισε για τη σημασία της υποστήριξης που παρέχει ο Ολυμπιακός στους παίκτες του.

Ο Μπαρτζώκας μίλησε και για τη συνέχεια των «Πειραιωτών», σε αυτήν την απαιτητική σεζόν και τις επιστροφές. «Η Ζαλγκίρις είναι δυνατή, έχει καλή χημεία και ρόλους. Εμείς πρέπει να παίξουμε καλύτερα, αλλά νιώθουμε καλά γιατί επιστρέφουν παίκτες όπως Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ, ΜαΚκίσικ. Όσο περισσότερες νίκες πάρουμε στον πρώτο γύρο και βελτιώσουμε την εκτέλεση μας, θα είναι σημαντικό».

Όσο για τα μεταγραφικά σενάρια που υπάρχουν για τους «ερυθρόλευκους», ο κόουτς του Ολυμπιακού ανέφερε:

«Εγώ οφείλω να πάρω κάποιες αποφάσεις με βάση κάποια δεδομένα, καταλαβαίνω. Η πιο ωραία είναι το καλοκαίρι όταν διαβάζαμε σαν φίλαθλοι ποιον παίκτη παίρναμε στην ομάδα. Είναι πάντα το αγαπημένο μας θέμα. Τώρα είμαι σε άλλο πόστο και λειτουργώ διαφορετικά.

Αν δηλαδή είχαμε και τον Κίναν και έπαιζε, πόσους γκαρντ θα είχαμε; Πρέπει να κάνεις τον ταχυδακτυλουργό να βρεις χρόνο να παίζουν. Ο Γουόκαπ είναι υγιής, έχουμε πάρει τον Ντιλικίνα, έχουμε τον Σέιμπεν, τον Έβανς, βάλτε και τα δυάρια μας, είναι πολλοί οι παίκτες, το ρόστερ είναι μεγάλο. Ένας είναι ο κακός που αποφασίζει, εγώ γι’ αυτό πληρώνομαι για να φταίω και να είμαι ο κακός».