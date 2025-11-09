Η Αθήνα σήμερα γιορτάζει τον αθλητισμό! Στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, 24.000 δρομείς ξεκίνησαν την κλασική διαδρομή των 42 χλμ. από τον Μαραθώνα, ενώ άλλοι 52.000 συμμετείχαν στους παράλληλους αγώνες, όπως τα 10 χιλιόμετρα.

Ο κόσμος της πρωτεύουσας και τουρίστες από κάθε γωνιά του πλανήτη γέμισαν τους δρόμους, με ανθρώπους κάθε ηλικίας, από παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, να τρέχουν ή να χειροκροτούν τους δρομείς. Η ενέργεια και το πάθος ήταν απερίγραπτα, καθώς η Αθήνα απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ο Μαραθώνιος είναι πολύ περισσότερο από αγώνας δρόμου. Είναι γιορτή, συλλογικότητα και ενότητα.

Οι αγώνες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, στις 8:00 με τη διαδρομή των 10 χλμ., από το κέντρο της πόλης και στις 9:00 η μαραθώνια διαδρομή από τον Μαραθώνα. Αυτή την ώρα, οι περισσότεροι θεατές συγκεντρώνονται στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, για να υποδεχτούν τους δρομείς που ολοκληρώνουν τη μεγάλη διαδρομή, να χειροκροτήσουν και να μοιραστούν τη χαρά της συμμετοχής.

Κάθε δρομέας, με τον προσωπικό του αριθμό στο στήθος, τρέχει για την Ελλάδα και την κοινότητα, ενισχύοντας την έννοια της συλλογικότητας και δείχνοντας πως ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει όλους μας, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εθνικότητας.