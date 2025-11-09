Πιάστρι, Νόρις και Φερστάπεν ρίχνονται σε ένα επικό «μπρα-ντε-φερ» για την κορυφή του παγκόσμιου πρωταθλήματος οδηγών του 2025. Η τελευταία φορά που είδαμε τριπλή μάχη τίτλου ήταν το 2007, όταν ο Κίμι Ράικονεν θριάμβευσε στο Ιντερλάγκος – και η ιστορία δείχνει έτοιμη να επαναληφθεί.

Η McLaren έχει ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών (713 βαθμούς) και έχει σταματήσει την εξέλιξη του μονοθεσίου της από τον Ιούλιο. Αντίθετα, η Red Bull, που μάχεται για τη δεύτερη θέση (346 βαθμούς), μαζί με τη Ferrari (356 βαθμούς) και τη Mercedes (355 βαθμούς), συνέχισε την εξέλιξη του μονοθεσίου της.

GP Βραζιλίας: Ελαστικά & στρατηγική

Η Pirelli επέλεξε για αυτό το τριήμερο τις τρεις μεσαίες από τις πέντε γόμες της, τις C2 (σκληρή), C3 (μέση) και C4 (μαλακή). Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα σκαλοπάτι πιο σκληρές σε σχέση με πέρσι, μια απόφαση που προήλθε από την υψηλή θερμική φθορά (καθώς και το υπέρμετρο graining) που παρουσίασαν πέρσι τα ελαστικά καθώς στρώθηκε ολοκαίνουρια άσφαλτος στην πίστα.

O σημερινός αγώνας της Κυριακής (9/11) είναι προγραμματισμένος για τις 7 το βράδυ.