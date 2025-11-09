Ο Λάντο Νόρις κατάφερε να μετατρέψει σε νίκη, την πρώτη θέση στο χθεσινό σπριντ στο Γκραν Πρι του Σάο Πάολο και πλέον έχει μεγαλύτερες ελπίδες να κερδίσει το πρωτάθλημα.

Τρία GP και ένα Sprint πριν το τέλος της χρονιάς, ο Νόρις απέκτησε πια διαφορά 24 βαθμών από τον Πιάστρι και 49 από τον Φερστάπεν.

Ο Λάντο Νόρις κέρδισε με σχετική ευκολία το Γκραν Πρι του Σάο Πάολο, διευρύνοντας το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα μετά από μια κυρίαρχη πορεία προς την καρό σημαία.

Αυτό σηματοδοτεί δύο συνεχόμενες νίκες σε Grand Prix για τον οδηγό της McLaren , ο οποίος συνεχίζει το δυνατό του σερί καθώς πλησιάζει όλο και περισσότερο στον πρώτο τίτλο του στην F1.

Ο Kimi Antonelli κατέκτησε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στη δεύτερη θέση, όχι τόσο εύκολα, καθώς αναγκάστηκε να αμυνθεί του πιεστικού Max Verstappen στους τελευταίους γύρους.

Ο Verstappen ολοκλήρωσε τον αγώνα τερματίζοντας τον αγώνα στην τρίτη θέση, ενώ η δεύτερη McLaren του Oscar Piastri κατάφερε να κατακτήσει μόνο την πέμπτη θέση, έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα με ποινές στην αρχή.