Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από σήμερα ο Θεόδωρος Καρυπίδης, εν όψει της αυριανής (09/11) κρίσιμης αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο ισχυρός άνδρας του Άρη βρέθηκε στο «Κλεάνθης Βικελίδης»και παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση της ομάδας. Μάλιστα είχε συνομιλία τόσο με τον Ρούμπεν Ρέγες όσο και με τον Μανόλο Χιμένεθ για το ματς κόντρα στους Αρκάδες όπως και για τη γενικότερη κατάσταση στην ομάδα.

Πριν δώσει το «παρών»στην προπόνηση, ο Καρυπίδης βρέθηκε στη Σουρωτή και στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, δημοσιεύοντας μάλιστα και σχετική εικόνα στα social media.