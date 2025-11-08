Η επιστροφή από το Μεξικό δεν ήταν για τον Λιούις Χάμιλτον απλώς ένας ακόμα αγώνας. Ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της FIA, κατηγορώντας τους αγωνοδίκες για αδιαφάνεια, μυστικοπάθεια και έλλειψη λογοδοσίας.

Κατά τη διάρκεια του 6ου γύρου στο GP του Μεξικού, σε μια κλασική μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν, ο Χάμιλτον μπλόκαρε τα φρένα στη στροφή 4, βγήκε εκτός πίστας και επανήλθε κόβοντας το γρασίδι. Του επιβλήθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων, που τον έριξε από τη μάχη για το βάθρο στην 8η θέση, με την FIA να μην δίνει κάποια επίσημη εξήγηση για το συμβάν.

Μιλώντας ενόψει του Grand Prix Βραζιλίας, ο Χάμιλτον δεν έκρυψε την απογοήτευσή του. «Δεν υπάρχει καμία διαφάνεια, και νομίζω πως αυτό είναι μεγάλο μέρος του προβλήματος. Χρειάζεται διαφάνεια και λογοδοσία. Αντιθέτως, οι αποφάσεις φαίνεται να λαμβάνονται μυστικά, στο παρασκήνιο», δήλωσε ο Βρετανός πιλότος της Ferrari.

Όσοι παρακολουθούν τον θεσμό της Formula 1, γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις των αγωνοδικών δεν επηρεάζουν μόνο στιγμές, αλλά πρωταθλήματα και καριέρες οδηγών. «Είναι κάτι που πρέπει σίγουρα να αντιμετωπιστεί. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιούν το βάρος των αποφάσεών τους», τόνισε ο Χάμιλτον.

Την ίδια απογοήτευση μοιράστηκε και ο Τζορτζ Ράσελ, πρώην ομόσταυλος του Χάμιλτον στη Mercedes. «Στη Μόντσα, αν κόψεις το σικέιν, χάνεις χρόνο. Στο Μεξικό δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εκτός αν γεμίσουν εκείνη την περιοχή με χαλίκι, δεν υπάρχει λύση. Προσωπικά, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η στροφή, δεν ευνοεί τον καθαρό αγώνα», είπε ο Ράσελ, ρίχνοντας το φταίξιμο στη χάραξη της πίστας.

Να θυμίσουμε πως το 2021, στο Άμπου Ντάμπι, ο Χάμιλτον έχασε το πρωτάθλημα των οδηγών από τον Φερστάπεν, εξαιτίας μίας απόφασης των αγωνοδικών. Στον τελευταίο γύρο του Grand Prix, σε καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, έκριναν πως τα μονοθέσια που βρισκόντουσαν ένα γύρο πίσω έπρεπε να προσπεράσουν τους προπορευόμενους. Έτσι, ο Φερστάπεν, που είχε φρέσκα μαλακά ελαστικά, βρέθηκε πίσω από τον Χάμιλτον. Με το τέλος του αυτοκινήτου ασφαλείας, στην 5η στροφή της πίστας, ο Βρετανός με τα καταπονημένα σκληρά ελαστικά, είδε τον Ολλανδό να τον προσπερνάει και στο τέλος να κατακτά αυτός τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Τα λόγια του τεχνικού διευθυντής της Mercedes, Τότο Βολφ, προς τους αγωνοδίκες, έχουν παραμείνει μέχρι και σήμερα στην ιστορία του αθλήματος. «Όχι Μάικι, όχι. Αυτό είναι λάθος».

Η Formula 1 χρειάζεται επειγόντως διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στον ανταγωνισμό. Αλλιώς, οδηγοί σαν τον Χάμιλτον δεν θα βλέπουν μόνο βαθμούς να χάνονται, αλλά καριέρες και όνειρα να… γκρεμίζονται!