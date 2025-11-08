Πέντε σερί αγωνιστικές δίχως νίκη… Τελευταία νίκη για το πρωτάθλημα εντός έδρας στις 23 Αυγούστου, Βάλε και την 6η θέση, βάλε και την απόσταση από την 4άδα που δεν πρέπει να μεγαλώσει.

Ε δεν είναι και λίγα ως κίνητρα ώστε ο ΑΡΗΣ να… ξεκολλήσει επιτέλους και να πάρει τη νίκη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Α, ξεχάσαμε και την ηρεμία που… δεν υπάρχει και πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί ένα ακόμα πιο βαρύ κλίμα από το ήδη υπάρχον.

Από το ξεκίνημα της σεζόν, το κλαμπ βαδίζει σε μία λεπτή κλωστή. Ισορροπίες δεν βρίσκονται, παρόλα αυτά ο Άρης συνεχίζει να ακροβατεί ψάχνοντας στέρεο έδαφος για να πατήσει και να προχωρήσει με αξιώσεις προς τη διεκδίκηση. Και αν δεν θέλει να απομακρυνθεί από αυτόν τον στόχο, δεν πρέπει καν να σκέφτεται το ενδεχόμενο άλλης απώλειας βαθμών και πόσο μάλλον στο «σπίτι» του με τους Αρκάδες.

Είναι από τα ματς που κάποιες φορές… καίνε τον Άρη, ο οποίος προετοιμάστηκε όλη την εβδομάδα με… προίκα την καλή τού εικόνα στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκης» με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Τώρα, όμως, έχει μπροστά του ένα αρκετά διαφορετικό παιχνίδι από εκείνο στο Φάληρο. Τώρα δεν πρέπει να… καταστρέψει. Πρέπει να δημιουργήσει, απέναντι σε μία ομάδα που σίγουρα δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη με τόση αφέλεια ώστε να μην παίξει χαμηλά και να δώσει χώρους.

Υπό άλλες συνθήκες. σαφώς δεν θα γινόταν τόση κουβέντα. Ούτε ο αντίπαλος μπορεί να αποτελέσει φόβητρο για τον σοβαρό Άρη. Το θέμα, όμως, δεν είναι ο Αστέρας αλλά ο ίδιος ο Άρης. Τα στάνταρ απόδοσης που θα «πιάσει», η αποτελεσματικότητά του στο τελευταίο τρίτο και φυσικά να μην δεχθεί κανά… χαζό γκολ όπως αυτά που «προσφέρει» συχνά-πυκνά στους αντιπάλους τού τη φετινή σεζόν.

Ο Άρης θα ψάξει την πίεση ψηλά απέναντι σε μία ομάδα που δεν πατάει καλά σε τέτοιες καταστάσεις και πέφτει σε εύκολα λάθη. Είναι όμως, παράλληλα, και μία ομάδα που «χτυπάει» στους χώρους. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και αύριο. Αυτό θα πρέπει να περιορίσει και ο Αρης, έχοντας παράλληλα περισσότερη δημιουργία μπροστά. Ένα στοιχείο που δεν το έχει τόσο ως σύνολο και ο Χιμένεθ θα κληθεί να το βρει μέσα από την ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών του, με περισσότερες επιλογές πλέον στη διάθεσή του.

Στο τέλος, ή θα κερδίσει ή… ούτε να το σκέφτεται! Δεν έχει το περιθώριο για κάτι άλλο, ούτε βαθμολογικά ούτε πνευματικά. Η νίκη είνα ζωτικής σημασίας, αποφεύγοντας για πρώτη φορά φέτος να… κουβαλήσει ένα αρνητικό αποτέλεσμα στη διακοπή όπως έγινε ήδη δύο φορές φέτος με τις ήττες από Παναιτωλικό και ΟΦΗ.