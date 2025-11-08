Σε μια συγκινητική στιγμή που δείχνει ότι ο αθλητισμός μπορεί να αλλάζει πραγματικά χώρους και ζωές, ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, τιμήθηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό, Μανώλη Χρήστο. Η αναγνώριση αυτή έρχεται ως επιβράβευση της μεγάλης συμβολής του Χαλιορή στην αναγέννηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Παιανίας και στην υποστήριξη των διεθνών διοργανώσεων που φιλοξενούνται στη χώρα μας.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο «πλαίσιο» του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων και του Πανευρωπαϊκού Παμπαίδων – Παγκορασίδων στο Ταεκβοντό, με πάνω από 980 αθλητές και αθλήτριες από 46 χώρες να δίνουν δυναμικό «παρών». Μια διοργάνωση που ανέδειξε την Παιανία σε σημείο αναφοράς για τον διεθνή αθλητισμό και απέδειξε ότι όταν υπάρχει όραμα, συνεργασία και κοινός στόχος, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

Ο ίδιος ο κ. Χαλιορής, εμφανώς συγκινημένος, αφιέρωσε τη βράβευση σε όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες του ΟΑΚΑ, που με αθόρυβη αλλά αφοσιωμένη δουλειά μετέτρεψαν έναν ξεχασμένο χώρο σε πρότυπο λειτουργίας, φιλοξενίας και διεθνούς εμβέλειας.

Η ανάρτηση του κ. Χαλιορή:

«Στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Παιανίας ζήσαμε μια στιγμή που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού. Η φιλοξενία του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με συμμετοχή από 46 χώρες σηματοδοτεί τη νέα εποχή ενός χώρου που μέχρι πρόσφατα ήταν ξεχασμένος.

Σήμερα, χάρη στη συνεργασία με το Υπουργείο, τη Lamda Development, τον Δήμο Παιανίας και την τοπική κοινωνία, αυτός ο χώρος ξαναβρίσκει τη φωνή του. Η Παιανία μετατρέπεται σε διεθνές αθλητικό κέντρο ικανό να φιλοξενεί διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, φέρνοντας ζωή, ανάπτυξη και προοπτική στην περιοχή.

Το οικονομικό αποτύπωμα είναι ήδη ορατό: περισσότεροι από 6.900 επισκέπτες γέμισαν ξενοδοχεία, καταστήματα και δρόμους, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός μπορεί να γίνει κινητήριος δύναμη για την κοινωνία.

Αφιερώνω το βραβείο στους εργαζόμενους και συνεργάτες του ΟΑΚΑ, που με πίστη και αφοσίωση μετέτρεψαν ένα εγκαταλελειμμένο συγκρότημα σε πρότυπο λειτουργίας και φιλοξενίας. Μαζί αποδείξαμε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν υπάρχει συνεργασία και όραμα».

Η Παιανία πλέον δεν είναι απλώς ένας αθλητικός χώρος. Γίνεται σύμβολο αναγέννησης, φιλοξενίας και διεθνούς απήχησης. Και η συγκίνηση του κ. Χαλιορή είναι η απόδειξη ότι πίσω από κάθε επιτυχία κρύβεται όραμα, δουλειά και πίστη στο ελληνικό αθλητικό μέλλον.