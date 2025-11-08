Η κακή πορεία του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα αποτυπώνεται σε πολλά νούμερα και ειδικά στις επιδόσεις του στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Από τα τέσσερα παιχνίδια που έδωσαν οι «κιτρινόμαυροι» μέχρι στιγμής στη Θεσσαλονίκη, κέρδισαν μόλις το ένα. Και αυτό ήταν… το καλοκαίρι!

Στις 23 Αυγούστου, οι Θεσσαλονικείς επικρατούσαν 2-0 του Βόλου για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έκτοτε μέτρησαν δύο ισοπαλίες με Πανσερραϊκό (1-1), Παναθηναϊκό (1-1) και την ήττα με 0-2 από τον Παναιτωλικό. Το ματς δηλαδή που αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Μαρίνου Ουζουνίδη, τον οποίο διαδέχθηκε ο Μανόλο Χιμένεθ.

Με το ημερολόγιο, πλέον, σταματημένο στον Νοέμβριο, ο Άρης καλείται να βάλει τέλος στο παραπάνω αρνητικό σερί. Διαφορετικά θα… πιάσει τρίμηνο δίχως νίκη στο «Βικελίδης» για το πρωτάθλημα, αφού υπάρχει εκείνη του Κυπέλλου κόντρα στο Μαρκό (1-0) από τον περασμένο Σεπτέμβριο.