Ο Λάντο Νόρις ζει ένα τέλειο GP Βραζιλίας μέχρι στιγμής. Ο οδηγός της McLaren κέρδισε το sprint και βγήκε ταχύτερος και στις τρεις φάσεις των κατατακτήριων. Έτσι θα εκκινήσει από την pole την Κυριακή.

Ο Βρετανός οδηγεί πλέον τη μάχη του πρωταθλήματος με διαφορά εννέα βαθμών. Ο Όσκαρ Πιάστρι είδε το Σάββατό του να χαλάει. Ο teammate του Νόρις είχε ατύχημα στο sprint και έμεινε τέταρτος στις κατατακτήριες.

Ο Κίμι Αντονέλι με Mercedes θα εκκινήσει δεύτερος. Ο Σαρλ Λεκλέρ ακολουθεί τρίτος με Ferrari.

Ο Νόρις δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση στο Σάο Πάολο. Το δύσκολο κομμάτι όμως μένει: να τελειώσει τη δουλειά στον αγώνα.

Τα κόκκινα φώτα την Κυριακή θα σβήσουν στις 19:00 ώρα Ελλάδος, για μια ακόμη θεαματική μάχη.

LANDO NORRIS TAKES POLE AT INTERLAGOS!!! A stunning final lap when it mattered 💪 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/AIJvPPS7LY — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Η πρώτη δεκάδα στο αυριανό grid: