Με ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, την οποία καλεί ουσιαστικά να μη σταθεί εμπόδιο στα ενεργειακά έργα αμερικανικών συμφερόντων στη Ελλάδα, και την προσδοκία ότι η χώρα μας θα γίνει παραγωγός ενέργειας εκτός από ενεργειακή πύλη για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δίνει – μέσω της αποκλειστικής συνέντευξής του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» – το δικό του στίγμα για της παρουσία του στο συνέδριο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Εχοντας χρίσει την Ελλάδα στρατηγικό ενεργειακό εταίρο των ΗΠΑ κι έπειτα από σειρά σημαντικών συμφωνιών που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της P -TEC με την αμερικανική διοίκηση, τον ιδιωτικό χρηματοδοτικό τομέα και τους αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς, ο αμερικανός υπουργός δίνει έμφαση στις προοπτικές του σχήματος συνεργασίας «3+1» (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), ενώ γνωστοποιεί και τη δημιουργία Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου με έδρα τις ΗΠΑ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «η ανάπτυξη της ενέργειας δημιουργεί καλύτερους γείτονες».

Είναι σαφές ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να διαδραματίσει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, δηλώνει στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Ελλάδα και πρώην βοηθός υπουργός Εξωτερικών για Ενεργειακούς Πόρους Τζέφρι Πάιατ, τον οποίο συναντήσαμε στις Βρυξέλλες στο περιθώριο του Delphi Brussels Forum. Παράλληλα, τονίζει όμως ότι οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας δεν είναι πολιτικοί παράγοντες και ότι αποτελεί μακροχρόνια θέση των ΗΠΑ, υπό Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, να μην παίρνουν θέση σε θαλάσσιες διαφορές.

Ενισχυμένη στα πεδία της γεωπολιτικής και της ενέργειας αφήνει την Ελλάδα το 6ο Συνέδριο για Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Πέμπτη και την Παρασκευή. Στο πλαίσιο του συνεδρίου ανακοινώθηκαν 2 + 1 συμφωνίες που συμβάλλουν στη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με διπλό ρόλο παραγωγού και διακομιστή. Παράλληλα, οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο περιθώριο του P-TEC με τη συμμετοχή επιχειρηματιών και κρατικών αξιωματούχων αναμένεται να οδηγήσουν σε αρκετές ακόμα νέες συμφωνίες μέσα στο επόμενο διάστημα.

Θα πρέπει να υπάρξει πανευρωπαϊκή προσέγγιση και ξεχωριστή γραμμή χρηματοδότησης στο επόμενο ΠΔΠ για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της ΕΕ, επισημαίνει στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο υπουργός Ενέργειας της Λιθουανίας, Ζιγκιμάντας Βασιούνας, ο οποίος συμμετείχε στη σύνοδο P-TEC στην Αθήνα.

Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας παρακολουθεί τις αλλαγές και τις νέες τάσεις στις περιφερειακές διεθνείς σχέσεις, εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη γεωγραφική της θέση, παρουσιάζει στοιχεία στρατηγικής συνέχειας και συνεισφέρει ουσιαστικά στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Τα τελευταία έτη συντελούνται μεγάλες αλλαγές στα γεωπολιτικά τεκταινόμενα της περιοχής. Συγκεκριμένα, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) προχωρά αργά αλλά σταθερά σε πολιτική απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στόχος η διαδικασία αυτή να έχει ολοκληρωθεί το 2028. Βέβαια αυτές οι ποσότητες πρέπει αναγκαστικά να καλυφθούν σε μεγάλο βαθμό από αμερικανικό (και ακριβότερο) υγροποιημένο (LNG) φυσικό αέριο (οι περιβαλλοντολογικές ανησυχίες από αυτή τη συνεχιζόμενη έμφαση στο φυσικό αέριο φαίνεται να παραμερίζονται για την ώρα).

Είναι σαν τις ψηφίδες ενός μωσαϊκού: κάθε μία χωριστά δεν είναι παρά ένα χρωματιστό βοτσαλάκι, όλες μαζί είναι ένα έργο τέχνης, την πολυπλοκότητα και άρα την ποιότητα της τεχνικής δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει παρά μόνο από μακριά. Για πολλά χρόνια, οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και εμείς μαζί κτίζουμε πετραδάκι – πετραδάκι υποδομές και συμμαχίες, συμφωνίες για ενεργειακούς διαδρόμους, διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών εν μέσω πολέμων, σφαγών, καταστροφών σε ένα πολιτικό τοπίο γεμάτο νάρκες, φυσικές και μεταφορικές. Και ξαφνικά, η μεγάλη εικόνα αρχίζει να αναδύεται, φωτεινή, ρεαλιστική και κυρίως παρούσα.

Η διεξαγωγή της διατλαντικής ενεργειακής συνάντησης P-TEC αυτή την εβδομάδα ήταν ιδιαιτέρως σημαντική για την Ελλάδα. Αφενός περιλαμβάνει τα πρώτα βήματα υλοποίησης της πρόσφατης ενεργειακής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ και αφετέρου στέλνει σαφή σήματα στην αγορά για τη μετεξέλιξη του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, με την Ελλάδα να αναβαθμίζεται πλέον σε έναν από τους βασικούς πυλώνες του.

Οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού μαθαίνουν για τους παραλλήλους, που είναι οι οριζόντιες κυκλικές γραμμές στην υδρόγειο σφαίρα. Μαθαίνουν επίσης για τους μεσημβρινούς που είναι οι κάθετες κυκλικές γραμμές που συνδέουν τους δύο πόλους της Γης. Οι θαλασσοπόροι την περίοδο των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων μπορούσαν σχετικά εύκολα να εντοπίσουν σε ποιον παράλληλο βρίσκονται αλλά τους ήταν πολύ πιο δύσκολο να μετρήσουν τον μεσημβρινό, την κάθετη γραμμή, της τοποθεσίας που έπλεαν.

Η ελληνική οικονομία, μέσα από μια σταθερή επενδυτική ανάκαμψη, χτίζει αθόρυβα ένα κεφάλαιο γνώσης και τεχνολογίας που ήδη αλλάζει τη φυσιογνωμία της ανάπτυξης. Η πορεία αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία του European Innovation Scoreboard 2025, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα καταγράφει σημαντική πρόοδο, με άνοδο του δείκτη καινοτομίας κατά 15 μονάδες από το 2018. Οι δαπάνες για Ερευνα και Ανάπτυξη στον δημόσιο τομέα ανέρχονται στο 105% του μέσου όρου της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της ερευνητικής βάσης της χώρας. Παράλληλα, η διασύνδεση επιστήμης και αγοράς (σήμερα στο 154% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), αν και παραμένει πρόκληση, ενισχύεται σταδιακά και αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας.