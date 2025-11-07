Διαχειρίστηκε σωστά το όλο θέμα του Ματίας Λεσόρ ο Παναθηναϊκός; Μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό όλο αυτό το διάστημα; ‘Η μήπως η ανακοίνωση το απόγευμα της Παρασκευής σημαίνει πολύ απλά την αντίστροφη μέτρηση για ενίσχυση της ομάδας;

Ας δούμε , εδώ, τι έχει συμβεί από την ημέρα που τραυματίστηκε και χειρουργήθηκε ο τόσο δυναμικός και (σχεδόν) αναντικατάστατος ψηλός του Τριφυλλιού.

Οι αρμόδιοι του Παναθηναϊκού ανέμεναν μήνες τον Λεσόρ να επιστρέψει. Στήριζαν τον Γάλλο στην προσπάθειά του. Και ο άσος έπεσε στα βαθιά στο final-4 της Ευρωλίγκας τον περασμένο Μάιο, χωρίς κανείς να ξεκαθαρίζει πόσο έτοιμος ήταν ο παίκτης και αν θα μπορούσε να βοηθήσει ουσιαστικά σε ματς-καυτά, σε ραντεβού για τίτλο.

Εκτοτε, ο Λεσόρ μπήκε ξανά στα πιτς, ίσως έχοντας μετανιώσει ο ίδιος που γύρισε σε τόσο απαιτητικά παιχνίδια και χωρίς να έχει δοκιμάσει δυνάμεις και αντοχές κάτω από λιγότερη ένταση. Αργότερα, ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγές στο ιατρικό επιτελείο αλλά και σε άλλους τομείς. Ισως ένα σημάδι πως ζητούσε ενίσχυση και σίγουρα έδειξε προβληματισμό στα ενδότερα αναφορικά με τον ρυθμό επανόδου του Λεσόρ στη δράση.

Στις μεταγραφές, αποφασίστηκε να δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης στον Γιούρτσεβεν και να περιμένουν οι πάντες τον Λεσόρ. Ταυτόχρονα, αποκτήθηκε ο Χολμς, ένας παίκτης έμπειρος και με μακρά θητεία στο ΝΒΑ, αλλά που θα αγωνιζόταν πρώτη φορά στην Ευρώπη. Προφανώς κρίθηκε αρμοδίως πως οι Μήτογλου – Ερνανγκόμεθ θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη ρακέτα.

Τι συνέβη, τελικά; Μια συνωμοσία των άστρων σε βάρος του Παναθηναϊκού. Τραυματίστηκε ο Γιούρτσεβεν. Λαβώθηκε ο Χολμς. Την ίδια χρονική περίοδο. Οι δε Μήτογλου και Ερνανγκόμεθ, δεν καλύπτουν επαρκώς τις θέσεις των ψηλών, ούτε είναι κλασικοί σέντερ. Οσο για τον Λεσόρ, η ανακοίνωση λέει πως μετατίθεται η επάνοδός του στη δράση.

Και τώρα, ο Παναθηναϊκός τρέχει ώστε να βρει σέντερ που θα κάνει τη διαφορά. Ισως και δύο ψηλούς, γιατί ουδείς γνωρίζει το πότε ακριβώς θα γυρίσουν όσοι τώρα είναι εκτός μάχης. Με το ερώτημα αν έπρεπε να αποκτηθεί και άλλος ψηλός το καλοκαίρι, να παραμένει πάντα επίκαιρο.