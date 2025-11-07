Η FIFA ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία του 2025, και μεταξύ των κορυφαίων ονομάτων που διεκδικούν το βραβείο του «Καλύτερου Επιθετικού» βρίσκονται δύο από τους πιο εμβληματικούς παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου: ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Παρά την ηλικία τους, 38 και 40 ετών αντίστοιχα, οι δύο θρύλοι παραμένουν στο προσκήνιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αποδεικνύοντας ότι η ποιότητά τους είναι αδιαμφισβήτητη και συνεχίζουν να επηρεάζουν τη σύγχρονη εποχή του αθλήματος.

Οι υποψηφιότητες για το βραβείο περιλαμβάνουν, εκτός από τους Μέσι και Ρονάλντο, και άλλα μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως οι Χάαλαντ, Εμπαπέ, Κέιν, Λεβαντόβσκι, Σαλάχ και πολλά άλλα. Ο Μέσι, που αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι, και ο Ρονάλντο, με τη φανέλα της Αλ Νασρ, θα αναμετρηθούν με τους υπόλοιπους υποψήφιους για το χρυσό βραβείο, σε έναν συναρπαστικό αγώνα για το ποιος θα καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο του «Καλύτερου Επιθετικού» του 2025.

Αυτή η μάχη για τον τίτλο σίγουρα θα προκαλέσει έντονες συζητήσεις, με τους δύο ποδοσφαιρικούς θρύλους να συνεχίζουν να γράφουν ιστορία.