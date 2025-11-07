Μετά από σχεδόν δύο χρόνια ανακατασκευής, το «Καμπ Νόου» ανοίγει ξανά τις πύλες του για την Μπαρτσελόνα, αν και προσωρινά, με μία ειδική εκδήλωση που θα περιλαμβάνει μια ανοικτή προπόνηση. Η ομάδα επιστρέφει στο θρυλικό στάδιο έπειτα από 894 μέρες και την τελευταία αναμέτρηση του Μαΐου 2023, όταν η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-0 επί της Μαγιόρκα πριν το γήπεδο κλείσει για τις εργασίες ανακαίνισης.

Η ανακαίνιση του γηπέδου και η ανοιχτή προπόνηση

Η ανακαίνιση του «Καμπ Νόου» είχε στόχο να το μετατρέψει σε ένα από τα πιο σύγχρονα και λειτουργικά γήπεδα του κόσμου, προσφέροντας μοναδικές συνθήκες στους φιλάθλους της ομάδας. Η πρώτη αναμέτρηση με κοινό θα περιλαμβάνει μόνο μερική επαναλειτουργία, καθώς ανοίγουν οι εξέδρες Τριμπούνα, Γκολ Σουντ και Σεγκόνα. Η προπόνηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (07/11) και αναμένεται να διαρκέσει περίπου 45-60 λεπτά, ενώ οι 23.000 πρώτοι φιλάθλοι της Μπαρτσελόνα που θα καταφέρουν να προμηθευτούν εισιτήριο, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την επιστροφή της ομάδας στη φυσική της έδρα.

Η αποκατάσταση του γηπέδου συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως στο επόμενο διάστημα, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας στους 45.000 θεατές. Αυτή η ιδιαίτερη στιγμή για τους «μπλαουγκράνα» σίγουρα θα λειτουργήσει ως κίνητρο και ενίσχυση για την ομάδα ενόψει των κρίσιμων αγώνων που έρχονται.