Ο Άρης καλείται να σπάσει τη φετινή «κατάρα» και να επιστρέψει στις νίκες στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, που θα διεξαχθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης», είναι το τελευταίο πριν τη νέα διακοπή για τις εθνικές ομάδες και ο Άρης δεν έχει περιθώρια για άλλο αρνητικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έρχεται από πέντε συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός της πρώτης τετράδας, κάτι που ανατρέπει τα αρχικά πλάνα για τη σεζόν. Ένα ακόμη απογοητευτικό αποτέλεσμα απέναντι στον Αστέρα θα δημιουργήσει έντονη ανασφάλεια στις τάξεις της ομάδας, που ήδη έχει γνωρίσει δύο απογοητευτικά αποτελέσματα πριν από τις προηγούμενες διακοπές.

Η πρώτη διακοπή φέτος βρήκε τον Άρη να χάνει από τον Παναιτωλικό με 2-0, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί ο Μαρίνος Ουζουνίδης και να αναλάβει ο Χιμένεθ. Στην επόμενη διακοπή, η ομάδα ηττήθηκε με 3-0 από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη, και πλέον η ανάγκη για νίκη κόντρα στον Αστέρα είναι επιτακτική, προκειμένου να αποφευχθεί το τρίτο συνεχόμενο άσχημο φινάλε πριν από μια διακοπή.