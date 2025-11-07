Η ΑΕΚ θα παραταχθεί χωρίς τους Λάζαρο Ρότα και Ντομαγκόι Βίντα στο επερχόμενο παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συμπληρώσει κάρτες και εκτίουν την τιμωρία τους. Οι δύο βασικοί παίκτες των «κιτρινόμαυρων» είχαν δεχθεί από τρεις κίτρινες κάρτες στο τελευταίο ματς κόντρα στον Παναιτωλικό και για το λόγο αυτό έπρεπε να δηλωθούν στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο τελικά θα είναι αυτό με τον ΟΦΗ.

Με την απουσία τους, ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς καλείται να βρει λύσεις για την ενδεκάδα, και συγκεκριμένα για τη θέση του δεξιού μπακ, όπου ο Ρότα είναι η αδιαμφισβήτητη πρώτη επιλογή του Σέρβου τεχνικού. Οι πιθανότητες να καλύψει το κενό του Ρότα συγκεντρώνει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ το μέλλον του Οντουμπάτζο παραμένει αβέβαιο και η συμμετοχή του στο παιχνίδι κρίνεται αμφίβολη.

Εκτός από τους Ρότα και Βίντα, η ΑΕΚ δεν υπολογίζει και στους τραυματίες Ζίνι και Ελίασον, με την ομάδα να αναζητά λύσεις και από τον πάγκο για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στην Κρήτη.