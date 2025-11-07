Ο Γιάννης Γαλάτης αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να πουλήσει μια πολυκατοικία που του ανήκει στη Ραφήνα. Όπως εξήγησε, η απόφασή του αυτή δεν οφείλεται σε προσωπικές οικονομικές δυσκολίες, αλλά στην ανάγκη του να συνεχίσει να στηρίζει οικονομικά αρκετές οικογένειες της περιοχής που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.

Τα χρήματα που θα προκύψουν από την πώληση του ακινήτου θα του επιτρέψουν να συνεχίσει το φιλανθρωπικό του έργο. «Πουλάω την πολυκατοικία στη Ραφήνα για να μπορέσω να συντηρήσω μερικές οικογένειες», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είναι είκοσι δύο οικογένειες και τις φροντίζω κάθε τόσο. Με αυτόν τον τρόπο τους προσφέρω την αγάπη μου».

Σπίτι μουσείο

Ο Γαλάτης εξέφρασε και το παράπονό του επειδή τα κανάλια τον έχουν ξεχάσει, ενώ μίλησε και για το ατύχημα που είχε μέσα στο σπίτι του. «Μην ξεχνάτε τους καλλιτέχνες που διέπρεψαν και χάρισαν σε όλη την Ελλάδα πολλά. Το σπίτι όπου μένω τώρα θα το κάνω οπωσδήποτε μουσείο. Πρόσφατα γλίστρησα στην είσοδο και έπεσα. Ευτυχώς δεν πίνω και δεν καπνίζω, τα κόκκαλά μου είναι τόσο δυνατά που δεν έπαθα τίποτα».