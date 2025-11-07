Αυξήθηκαν κατά 162,8 εκατ. ευρώ ή κατά 4% οι εξαγωγές τον Σεπτέμβριο του 2025 και ανήλθαν σε 4,25 δισ. ευρώ έναντι 4,09 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, εμφανίζεται ελαφριά μείωση (-1,5%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,08 δισ. ευρώ από 3,12 δισ. ευρώ, δηλαδή συρρικνώθηκαν κατά 46,9 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως αναφέρεται οι εισαγωγές, όμως, περιορίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 (-3,6% ή 256,7 εκατ. ευρώ) και άγγιξαν τα 6,92 δισ. ευρώ έναντι 7,18 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 5,55 δισ. ευρώ από 5,37 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 187,2 εκατ. ευρώ ή κατά 3,5%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2025 κατά 419,5 εκατ. ευρώ ή κατά -13,6%, στα 2,67 δισ. ευρώ από 3,09 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή το εμπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά 10,4% ή κατά 234,1 εκατ. ευρώ και άγγιξε τα 2,48 εκατ. ευρώ από 2,24 εκατ. ευρώ που ήταν τον περυσινό Σεπτέμβρη.

Όσον αφορά τις εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου μειώθηκαν κατά -4,7% και άγγιξαν τα 36,06 δισ. ευρώ από 37,84 δισ. ευρώ, μειώθηκαν δηλαδή κατά 1,78 δισ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το εννεάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 27,55 δισ. ευρώ από 26,77 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 776 εκατ. ευρώ ή κατά 2,9%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 μειώθηκαν, καθώς περιορίστηκαν κατά 2,61 δισ. ευρώ ή κατά -4,1%, με τη συνολική αξία τους να διαμορφώνεται στα 60,47 δισ. ευρώ έναντι 63,08 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν και άγγιξαν τα 48,78 δισ. ευρώ από 47,11 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 1,68 δισ. ευρώ ή κατά 3,6%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο εννεάμηνο του 2025 μειώθηκε, κατά -3,3%, στα 24,41 δισ. ευρώ από 25,24 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 4,4% και άγγιξε τα 21,24 δισ. ευρώ από 20,34 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 899,9 εκατ. ευρώ.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Σεπτέμβριο του 2025, παρατηρείται αύξηση των αποστολών τόσο προς τις χώρες της Ε.Ε. (5,6%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (2,1%). Ακόμη και όταν, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η εικόνα παραμένει η ίδια για τις εξαγωγές προς τις Χώρες της ΕΕ (2,5%), αντιστρέφεται, όμως, για τις εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, όπου μειώνονται με ρυθμό (-8,3%), σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό αυξήθηκε κατά 1 σχεδόν μονάδα και άγγιξε το 55,1% έναντι 54,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2024. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 44,9% έναντι 45,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,6% και των Τρίτων Χωρών στο 34,4%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2025, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκε ελαφρώς προς τις Χώρες της ΕΕ (-0,7%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε κατά -9,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξάνονται τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (3,5%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (1,8%).

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφονται πτωτικές τάσεις σε 5 από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων.

Συγκεκριμένα, ποσοστιαία πτώση καταγράφεται στις κατηγορίες Βιομηχανικά (-16,8%), Μηχανήματα (-7,3%), Ποτά και Καπνός (-5,3%), Λάδια (-12,9%) και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-79,6%).

Αντίθετα, αυξημένες είναι οι εξαγωγές, της κατηγορίας, Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (16,1%) για πρώτη φορά στο τρέχον έτος, των Τροφίμων (1,5%), των Χημικών (21,5%), των Διαφόρων Βιομηχανικών (4%) και των Πρώτων Υλών (17,5%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Εξετάζοντας το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές των 3 μόνο από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-21,5%), Μηχανήματα (-3,5%) και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων κατά -73,6%. Στα ίδια επίπεδα με το περυσινό εννεάμηνο κυμάνθηκαν οι εξαγωγές της κατηγορίας Πρώτες Ύλες (-0,2%).

Παράλληλα, όμως, αυξημένες εμφανίζονται εκείνες των Τροφίμων (10,2%), Βιομηχανικών (3,2%), Χημικών (3,6%), Διαφόρων Βιομηχανικών (4,2%), Λαδιών (1,9%) και Ποτών και Καπνού (9,4%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο.

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα παραπάνω τόνισε: «Ελαφρά πτωτικός ήταν ο Σεπτέμβριος για τις ελληνικές εξαγωγές που κατέγραψαν μείωση 1,5%, χωρίς πετρελαιοειδή, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι ελληνικές εξαγωγές -χωρίς τα πετρελαιοειδή- καταγράφουν για τρίτο μήνα μείωση από την αρχή του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα: Ιανουάριος αύξηση 9,9%, Φεβρουάριος 5,8%, Μάρτιος 6,7%, Απρίλιος -2,7%, Μάιος 9,1%, Ιούνιος 3,7%, Ιούλιος 1,5%, Αύγουστος -7,1% και Σεπτέμβριος -1,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Πολύ σημαντική, όμως, είναι η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά το Σεπτέμβριο του 2025, με πετρελαιοειδή, κατά 4%, η οποία οφείλεται στην αύξηση, για πρώτη φορά μέσα στο 2025, στην κυριότερή προϊοντική κατηγορία των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων κατά 16,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Αναφερόμενος στο εννεάμηνο και το αποτέλεσμα της έστω και ελαφριάς πτώσης των ελληνικών εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή) κατά -1,5% τον μήνα Σεπτέμβριο του 2025, είναι η μειούμενη αύξηση (2,9%), σε σχέση με την αύξηση 3,5% που είχε καταγραφεί στο οκτάμηνο του 2025. Για το ίδιο χρονικό διάστημα (εννεάμηνο) καταγράφεται αύξηση (4,4%) στο εμπορικό έλλειμμα, χωρίς τα πετρελαιοειδή. Με τα πετρελαιοειδή, βλέπουμε πως υπάρχει ελαφριά υποχώρηση του εμπορικού ελλείμματος κατά -3,3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο (εννεάμηνο) του 2024.

Οι έξι από τους δέκα κλάδους των προϊόντων έχουν θετικό πρόσημο, στο εννεάμηνο του 2025.

Η Ευρώπη παραμένει σταθερά ο κυριότερος πελάτης της Ελλάδος και για τον Σεπτέμβριο, με το 55,1% των ελληνικών εξαγωγών με πετρελαιοειδή ή το 65,6% των ελληνικών εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή, να αποστέλλονται στην Ε.Ε., τον Σεπτέμβριο».