Διατίθεται με δύο επιλογές κινητήρων – βενζίνης και υβριδικό – προσφέροντας συνδυασμούς που καλύπτουν κάθε ανάγκη οδηγού, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο DCT στη βενζινοκίνητη έκδοση και αυτόματο κιβώτιο στη υβριδική.

Το συναρπαστικό Juke Hybrid, ξεχωρίζει με την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της Nissan, προσφέροντας έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη, 145 ίππους και εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση.

Το Nissan Juke είναι ετοιμοπαράδοτο και στις δύο εκδόσεις κινητήρων, και τώρα γίνεται ακόμα πιο ακαταμάχητο με τις νέες τρέχουσες προσφορές: