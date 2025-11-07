Eνα νέο teaser επιβεβαιώνει ότι η Bentley εργάζεται πάνω σε μια νέα Continental με έναν V-8 640 ίππων που στέλνει την ισχύ μόνο στους πίσω τροχούς. Αυτό είναι το πρώτο από τα πιο «σκληροπυρηνικά» μοντέλα Bentley που θα κυκλοφορήσουν.

Η Bentley χρησιμοποίησε το όνομα Continental Supersports δύο φορές. Και οι δύο εκδόσεις ήταν κορυφαία μοντέλα που χρησιμοποιούσαν εκδόσεις υψηλότερης ισχύος του παλιού κινητήρα W-12 με διπλό τούρμπο της Bentley. Αυτός ο κινητήρας έχει λήξει, επομένως η Continental είναι πλέον μια υπόθεση αποκλειστικά V-8. Όλες οι εκδόσεις του τρέχοντος Conti GT χρησιμοποιούν τον V-8 σε συνδυασμό με ένα υβριδικό σύστημα, με την Continental GT Speed ​​να αποκτά περισσότερη ισχύ.