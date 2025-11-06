Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο Λαντβάτερ του Γκέτεμποργκ, στις δυτικές ακτές της Σουηδίας, διακόπηκε προσωρινά σήμερα, καθώς εντοπίστηκε η παρουσία ενός ή περισσότερων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας LFV.

Τα περιστατικά με ντρόουν έχουν προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα στις αερομεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, οδηγώντας σε προσωρινά κλεισίματα αεροδρομίων σε διάφορες χώρες. Ορισμένοι αξιωματούχοι αποδίδουν τα περιστατικά σε ενέργειες που εντάσσονται στον λεγόμενο υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας, αν και η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή περισσότερα παρατηρήθηκαν στο αεροδρόμιο Landvetter», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας LFV, επιβεβαιώνοντας την αναστολή των πτήσεων.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι οι αρχές ενημερώθηκαν για τις ύποπτες κινήσεις στις 18:41 ώρα Ελλάδας και έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να διερευνήσουν το περιστατικό.

Το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Σουηδίας

Το Λαντβάτερ αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, μετά το αεροδρόμιο Αρλάντα της Στοκχόλμης, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Swedavia.

«Ο εναέριος χώρος πάνω από το Λαντβάτερ παραμένει αυτήν τη στιγμή κλειστός εξαιτίας ενδείξεων ενός ύποπτου ντρόουν», δήλωσε η επικεφαλής Λειτουργίας της Swedavia, Σούζαν Νόρμαν. «Ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός, ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα», πρόσθεσε.