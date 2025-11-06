Ανακάλυψη όπλων στη Βιέννη και σύλληψη στο Λονδίνο ενός Βρετανού που θεωρείται ύποπτος για διασυνδέσεις με τρία φερόμενα μέλη της Χαμάς ανακοίνωσε η αυστριακή κυβέρνηση. Τα άτομα αυτά, σύμφωνα με τις αρχές, προετοίμαζαν επιθέσεις εναντίον εβραϊκών ή ισραηλινών θεσμών και είχαν συλληφθεί στις αρχές Οκτωβρίου στη Γερμανία.

Οι αυστριακές αρχές εντόπισαν πέντε πιστόλια και έξι γεμιστήρες σε νοικιασμένη αποθήκη στη Βιέννη, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση.

Ένας 39χρονος Βρετανός συνελήφθη τη Δευτέρα στο Λονδίνο και «θεωρείται ύποπτος ότι συνδέεται στενά με αυτήν την κρυψώνα όπλων», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αυστριακής κυβέρνησης. Το δελτίο Τύπου κάνει λόγο για «ενδελεχείς έρευνες, συντονισμένες σε διεθνές επίπεδο, εναντίον μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που επιχειρούσε σε παγκόσμια κλίμακα και πρόσκειτο στη Χαμάς».

Η βρετανική Υπηρεσία Κατά της Εγκληματικότητας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) τη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Ουεστμίνστερ στις 10 Νοεμβρίου.

Η σύλληψη έγινε κατόπιν αιτήματος της γερμανικής δικαιοσύνης, που ζητά την έκδοσή του. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος είχε μεταφέρει τα όπλα στη Βιέννη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε επαφές με έναν από τους τρεις άνδρες που κρατούνται στη Γερμανία, οι οποίοι κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επιθέσεις, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της γερμανικής δικαιοσύνης.

Η γερμανική εισαγγελία είχε ανακοινώσει στις αρχές Οκτωβρίου τη σύλληψη των φερόμενων μελών της Χαμάς, που θεωρούνται ύποπτα για την αγορά όπλων με σκοπό «φονικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία».

Η οργάνωση Χαμάς έχει διαψεύσει οποιαδήποτε σχέση με τα συγκεκριμένα πρόσωπα.