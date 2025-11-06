Με τα ίδια προβλήματα αλλά μετον Σωκράτη Διούδη να προπονείται σε φουλ ρυθμούς συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Φαμπιάνο ακολούθησε πάλι ατομικό και έτσι φαντάζει πλέον απίθανο να προλάβει το επερχόμενο ματς, όπως και οι Μεντίλ-Δώνης που είναι δεδομένα νοκ-άουτ εδώ και κάποιες μέρες

Οπως αναφέρει και η ενημέρωση της ΠΑΕ: “Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης.

Το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Ο Σωκράτης Διούδης συμμετείχε στο πρόγραμμα, οι Τάσος Δώνης, Φαμπιάνο Λέισμαν και Χαμζά Μεντίλ ακολούθησαν -και σήμερα- ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Γκαμπριέλ Μισεουί, από την πλευρά του, έκανε ατομικό και θεραπεία.

Αύριο, Παρασκευή, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν -και πάλι- το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του κυριακάτικου εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR (09/11, 15:00), στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League»”.