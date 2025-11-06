Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει ένα ακόμα δύσκολο παζλ για τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, καθώς οι Ντάνι Γκαρθία και Σαντιάγκο Έσε θα απουσιάζουν από την επικείμενη αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Ο Ισπανός μέσος, Ντάνι Γκαρθία, ταλαιπωρείται από θλάση, με τις πρώτες εκτιμήσεις να επιβεβαιώνουν τον τραυματισμό του και την αναγκαιότητα να ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης. Η επιστροφή του αναμένεται μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Αντίστοιχα, ο Σαντιάγκο Έσε δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό και αναμένεται να μείνει εκτός για να προφυλαχθεί, ενισχύοντας περαιτέρω την ανάγκη για διαχείριση του ρόστερ.

Ο Βάσκος τεχνικός καλείται να επαναφέρει την ψυχολογία της ομάδας μετά την ισοπαλία 1-1 με την Αϊντχόφεν. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη για τον Μεντιλίμπαρ, καθώς το πρόγραμμα των «ερυθρολεύκων» γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό, με τις απουσίες να περιορίζουν τις επιλογές του.