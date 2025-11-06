Ο Λιονέλ Μέσι συμπεριλαμβάνεται στην κορυφαία ενδεκάδα του φετινού MLS, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την εξαιρετική του απόδοση με την Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός θρύλος, με 29 γκολ και 19 ασίστ φέτος, ήταν αδύνατο να λείπει από την κορυφαία ομάδα του αμερικανικού πρωταθλήματος.

Η ενδεκάδα για τη φετινή σεζόν του MLS αποτελείται από παίκτες που εκπροσωπούν επτά διαφορετικές χώρες, με έξι εξ αυτών να βρίσκονται για πρώτη φορά στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης. Ο Μέσι, μαζί με άλλους σημαντικούς ποδοσφαιριστές, σαρώνει τη λίστα, ενώ οι Φιλαδέλφεια Γιούνιον και Βανκούβερ Γουάιτκαπς ξεχωρίζουν με δύο παίκτες η κάθε μία.

Η κορυφαία ενδεκάδα του MLS για φέτος: