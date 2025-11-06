Ο Λαμίν Γιαμάλ δείχνει για ακόμη μία φορά ότι τα λόγια για το ταλέντο του δεν είναι υπερβολές, αλλά αντικατοπτρίζουν την εξαιρετική του ικανότητα και τις επιδόσεις του στον αγωνιστικό χώρο. Ο 18χρονος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας στην ισοπαλία 3-3 απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Ο νεαρός σταρ σημείωσε ένα καταπληκτικό γκολ στο 61′, ισοφαρίζοντας σε 2-2, ενώ με μια εξαιρετική σέντρα στο 77ο λεπτό βοήθησε για το τρίτο γκολ της ομάδας, όταν η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα μετά την επαφή της με τον Χρήστο Τζόλη.

Ο Γιαμάλ, παρά την ηλικία του, συνεχίζει να δείχνει την ωριμότητά του και την επιρροή του στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα. Στην συνέντευξη τύπου, κλήθηκε να απαντήσει στα «γαλλικά» και τα γιουχαρίσματα που ακούει στα εκτός έδρας ματς, με την χαρακτηριστική του αυτοπεποίθηση να λέει: «Αυτό συμβαίνει γιατί είμαι σημαντικός παίκτης. Αν ήμουν κάποιος άλλος, δεν θα το έκαναν». Αναφορικά με τις συγκρίσεις του γκολ του με εκείνα του Λιονέλ Μέσι, ο νεαρός ήταν ξεκάθαρος: «Ο Μέσι έχει πετύχει εκατοντάδες τέτοια γκολ, οπότε δεν μπορώ να συγκριθώ μαζί του. Απλά προσπαθώ να βελτιώνομαι και να ακολουθώ τον δικό μου δρόμο».