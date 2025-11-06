Η 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League ολοκληρώθηκε, με την κατάσταση στην κορυφή να παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Η Μπάγερν Μονάχου και η Άρσεναλ έκαναν τα καθήκοντά τους, επικρατώντας της Παρί Σεν Ζερμέν και της Σλάβια Πράγας αντίστοιχα, ενώ και η Ίντερ δεν έλειψε από τη «μάχη», παίρνοντας την τρίτη νίκη της κόντρα στην Καϊράτ με 2-1. Οι τρεις αυτές ομάδες μοιράζονται πλέον την κορυφή του ομίλου, με τη βαθμολογία να είναι αρκετά ανοιχτή ενόψει της συνέχειας.
Παναθηναϊκός AKTOR: H εικόνα «πονά» και η κριτική πλέον αγγίζει και τον Αταμάν
Ασφαλώς και η δεύτερη σερί ήττα στην Ευρωλίγκα συνιστά πλήγμα για τον Παναθηναϊκό. Είναι είδηση. Αλλά το κυρίως ζητούμενο σχετίζεται με τη συνολική εικόνα της ομάδας που όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά γίνεται περισσότερο άσχημη, σχεδόν αποκρουστική. Κόντρα στη Μονακό, από ένα σημείο και μετά έδειξε πως «δεν έχει» το παιχνίδι το Τριφύλλι. Με τον […]
Σλούκας: «Ντρέπομαι ως αρχηγός για την εικόνα του Παναθηναϊκού»
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μίλησε στην κάμερα της NOVA για την βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ στο τέλος αναφέρθηκε και στην ανανέωση του συμβολαίου του
Ολυμπιακός – ΟΦΘ 30-4: Εύκολη πρόκριση για τους «ερυθρόλευκους» στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΟΦΘ και πήρε την πρόκριση για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος με σκορ 30-4
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR 86-68: Τραγωδία στο Βελιγράδι, τον κράτησε όρθιο ο Σλούκας
Ο -δίχως σέντερ- Παναθηναϊκός AKTOR παρουσιάστηκε...αποκαρδιωτικός στο Βελιγράδι και γνώρισε βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68