Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα για την 4η αγωνιστική του Champions League, όταν λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς των Καταλανών τυλίχθηκε στις φλόγες. Το περιστατικό συνέβη λίγο έξω από την πόλη της Μπριζ, όταν η φωτιά που ξέσπασε στο πίσω μέρος του οχήματος, προκάλεσε πανικό και ανάγκη για άμεση εκκένωση.

Οι πρώτες αναφορές της αστυνομίας ανέφεραν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυρσούς που άναψαν οι ίδιοι οι οπαδοί μέσα στο λεωφορείο. Η φωτιά, η οποία καταστράφηκε μεγάλο μέρος του οχήματος, κατασβήστηκε γρήγορα από την πυροσβεστική υπηρεσία του Βελγίου. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, αν και ένας άνδρας συνελήφθη για την ενδεχόμενη πρόκληση της πυρκαγιάς.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτύπωσαν τη σοκαριστική εικόνα των επιβατών να περιμένουν στην άκρη του δρόμου, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυπταν τον ουρανό, προκαλώντας έντονη ανησυχία.