Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ και να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι. Στην χθεσινή νίκη της Σίτι με 4-1 επί της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Νορβηγός επιθετικός σημείωσε άλλο ένα γκολ που τον ανέδειξε ως τον πρώτο σκόρερ της ομάδας και πρόσθεσε ένα ακόμα σημαντικό επίτευγμα στην καριέρα του.

Το άπιαστο ρεκόρ του Νορβηγού στο Champions League

Ο Χάαλαντ έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει σκοράρει σε πέντε συνεχόμενους αγώνες Champions League με τρεις διαφορετικές ομάδες, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος, ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, παρά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί σε μερικές από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ευρώπης. Η «Opta» ανέφερε ότι το επίτευγμα του Χάαλαντ είναι μοναδικό, αφού αγωνίστηκε για τη Σάλτσμπουργκ, τη Ντόρτμουντ και τώρα τη Σίτι, με την πορεία του να είναι γεμάτη επιτυχίες.

Με 56 γκολ στην πρώτη του σεζόν με τη Σίτι, βοήθησε την ομάδα να κατακτήσει το τρεμπλ, ενώ φέτος συνεχίζει να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στην Premier League και μοιράζεται την κορυφή των σκόρερ στο Champions League με Χάρι Κέιν και Κιλιάν Εμπαπέ. Η τρομερή του συνέπεια μπροστά από τα αντίπαλα δίχτυα τον καθιστά έναν από τους καλύτερους επιθετικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου.