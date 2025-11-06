Ο Παναθηναϊκός, σε αναζήτηση ψηλού ενόψει των απουσιών των Ματίας Λεσόρ, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ρισόν Χολμς, εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου σέντερ, Τσαρλς Μπάσεϊ. Ο Εργκίν Αταμάν έχει ήδη λάβει προτάσεις για νέους παίκτες και ο Αμερικανός-Νιγηριανός παίκτης φαίνεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της ΚΑΕ.

Με τον Παναθηναϊκό να αναζητά ενίσχυση στη θέση «5», ο Τσαρλς Μπάσεϊ έχει προταθεί και βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των «πράσινων». Ο 25χρονος σέντερ έχει αγωνιστεί μόλις μία φορά φέτος με τους Γκρίζλις του ΝΒΑ, καταγράφοντας 3 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 15 λεπτά συμμετοχής, ενώ το τρέχον συμβόλαιό του είναι 10 ημερών.

Η καριέρα του Μπάσεϊ στο ΝΒΑ ξεκίνησε το 2021, όταν επιλέχθηκε από τη Φιλαδέλφεια με την 53η επιλογή του ντραφτ. Έχει αγωνιστεί συνολικά σε 114 παιχνίδια με τους 76ερς και τους Σπερς, με μέσους όρους 4.3 πόντων και 4.3 ριμπάουντ. Στο παρελθόν, η Παρτιζάν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον παίκτη, όμως εκείνος προτίμησε να παραμείνει στην NBA και να εξετάσει τις ευκαιρίες του εκεί.

Αναμένονται σύντομα εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Μπάσεϊ, με τον Παναθηναϊκό να ελπίζει σε ενίσχυση της ρακέτας του, προκειμένου να καλύψει τα κενά που έχουν προκύψει από τους τραυματισμούς.