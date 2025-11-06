Αγωγή κατέθεσε ο Μπραντ Πιτ εναντίον της πρώην συζύγου του, Αντζελίνα Τζολί, ζητώντας 35 εκατ. δολάρια αποζημίωση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής τους αντιπαράθεσης για το Château Miraval, σύμφωνα με νέα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο.

Στις 29 Οκτωβρίου, η νομική ομάδα του Πιτ παρουσίασε επικοινωνίες με την πλευρά της Τζολί σχετικά με την πώληση του μεριδίου της το 2021 στην οινοποιία. Ανάμεσα στα έγγραφα περιλαμβάνεται ένα email του Νοεμβρίου 2023, όπου οι δικηγόροι της Τζολί απαντούν σε προηγούμενη αγωγή του Πιτ για ζημίες ύψους εκατομμυρίων δολαρίων.

«Το βάρος οποιασδήποτε παραγωγής εγγράφων είναι ζήτημα που δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον κ. Πιτ — αυτός μηνύει την κα Τζολί για 35 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση», ανέφεραν οι δικηγόροι της Τζολί. «Ως αποτέλεσμα, πρέπει να αναλάβει το κόστος παραγωγής των εγγράφων που θα δείξουν (ή όχι) αυτές τις ζημίες».

Σε άλλο email του Οκτωβρίου 2023, η νομική ομάδα της Τζολί ισχυρίζεται ότι ο Πιτ ζητούσε συνεχιζόμενες αποζημιώσεις για υποτιθέμενη ζημία στις δραστηριότητες του Miraval.

Η διαμάχη για τη συμφωνία εμπιστευτικότητας

Οι δικηγόροι της Τζολί επικαλέστηκαν τις «συνεχιζόμενες αρνήσεις του Πιτ να παραδώσει έγγραφα» σχετικά με τη τετραετή συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA), που, όπως υποστηρίζουν, αφορούσε την προσωπική του συμπεριφορά. Τόνισαν πως οι συγκεκριμένες επικοινωνίες είναι «κεντρικές για την υπόθεσή μας και πρέπει να παραδοθούν».

Από την πλευρά του, ο Πιτ υποστηρίζει ότι, λίγους μήνες μετά την πώληση του μεριδίου της Τζολί, η ομάδα της πρότεινε μια ευρύτερη ρήτρα μη δυσφήμισης στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαζυγίου τους.

Η αρχική αγωγή του 2022 από τον Πιτ ισχυριζόταν πως η Τζολί πούλησε το μερίδιό της στο Miraval στην εταιρεία Tenute del Mondo, παρά την υποτιθέμενη συμφωνία ότι κανένας από τους δύο δεν θα το έκανε χωρίς τη συναίνεση του άλλου. Η Τζολί αρνήθηκε την ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας και κατέθεσε ανταγωγή, υποστηρίζοντας ότι ο Πιτ «διενεργεί εκδικητικό πόλεμο εναντίον της».

Η πλευρά της ηθοποιού ανέφερε ακόμη ότι ο Πιτ αρνήθηκε να την εξαγοράσει από την επιχείρηση επειδή εκείνη δεν δεχόταν να υπογράψει NDA “σχεδιασμένο να την εξαναγκάσει σε σιωπή σχετικά με την κακοποίηση και τη συγκάλυψη”, αναφερόμενοι σε περιστατικό ιδιωτικής πτήσης το 2016, όπου ο Πιτ φέρεται να είχε λεκτική και σωματική κακοποίηση προς την οικογένειά του. Ο Πιτ δεν κατηγορήθηκε τελικά από τις αρχές, καθώς η Τζολί αρνήθηκε να προχωρήσει σε μήνυση.

Πρόσφατα, η Τζολί επικαλέστηκε το προνόμιο δικηγόρου-πελάτη για να μην παραδώσει ορισμένα έγγραφα, κάτι που η πλευρά του Πιτ θεωρεί παράνομη απόκρυψη στοιχείων. Στις 27 Οκτωβρίου, οι δικηγόροι του επανέλαβαν το αίτημα να τους δοθούν 22 αμφισβητούμενα έγγραφα.

Η επόμενη δημόσια ακρόαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 17 Δεκεμβρίου.

Σε δήλωσή του στο PEOPLE, ο δικηγόρος της Τζολί, Πολ Μέρφι, ανέφερε: «Η απάντηση του κ. Πιτ δεν αντιμετωπίζει τα επιχειρήματά μας και συνεχίζει να βασίζεται σε εικασίες — όλα με σκοπό την παραβίαση των προνομιακών επικοινωνιών της με τους δικηγόρους της. Αυτό επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι η αγωγή αυτή είναι η έκφραση της πολυετούς προσπάθειας του κ. Πιτ να παρενοχλήσει και να ελέγξει την Αντζελίνα. Ανυπομονούμε για την επικείμενη ακρόαση».