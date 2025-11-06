Η Κύπρος ανακοίνωσε σήμερα την εκπρόσωπό της στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision, η οποία αποτελεί έκπληξη, καθώς είναι άγνωστη καλλιτεχνικά στο ελληνικό κοινό, ωστόσο είναι ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο βρετανικό ριάλιτι «Love Island».

Το ΡΙΚ ανακοίνωσε, ότι η εκπρόσωπος της Κύπρου στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision είναι η Antigoni (Αντιγόνη Μπάξτον). Η Antigoni έχει ελληνοκυπριακές ρίζες, ενώ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο βόρειο Λονδίνο. Το όνομά της προέρχεται από τη γιαγιά της, ενώ υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 14 ετών.

View this post on Instagram A post shared by CYBC: Eurovision Cyprus (@cybc_eurovision)

Από τότε, σύμφωνα με το βιογραφικό της στο Spotify, η Antigoni έχει αναπτύξει έναν πρωτότυπο ήχο που συνδυάζει τα πολιτιστικά της στοιχεία με τις αστικές μουσικές επιρροές, τη μίξη χιπ χοπ, ποπ και ελληνικής μουσικής. Επίσης, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο βρετανικό ριάλιτι «Love Island», όπου ξεχώρισε με την έντονη προσωπικότητα και το στυλ της.