Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει παροδικά αυξημένες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας σε αρκετές περιοχές, αλλά και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι γενικά μικρής έντασης και διάρκειας, ενώ περισσότερες βροχές αναμένονται κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ μετά το μεσημέρι ασθενή φαινόμενα θα εκδηλωθούν κατά τόπους και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τις πρωινές ώρες σε τμήματα της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Τις βραδινές ώρες, οι βροχές στο Ιόνιο θα ενταθούν και μέσα στη νύχτα δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες στα ηπειρωτικά

Τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες, κυρίως σε περιοχές με αυξημένη υγρασία και ασθενείς ανέμους.

Μέτριας έντασης άνεμοι και σχεδόν σταθερές θερμοκρασίες

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νότιους-νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης μέσα στη νύχτα. Στο Αιγαίο, θα επικρατούν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, γύρω στα 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και θα κυμανθεί γύρω στους 16 με 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η μέγιστη θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους ασθενείς έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς, τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με μερική ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς, τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Προοπτική επόμενων ημερών

Από το Σάββατο αναμένονται διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας που θα φέρουν πολλές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο, και ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα ιδιαίτερα έντονα, κυρίως στα δυτικά. Οι βροχές θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές και τη Δευτέρα και την Τρίτη.