Ο Γιάννης Βρέντζος, διευθύνων σύμβουλος της ALTER EGO MEDIA, αναφέρθηκε στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών, τεχνολογικών και πολιτισμικών μεταβολών, αλλά και υπό την επίδραση της ραγδαίας ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η τοποθέτησή του έγινε στο OT FORUM, που διεξάγεται στο Μικρό Χρηματιστήριο, σε συζήτηση με τους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

«Ο ρυθμός της καινοτομίας είναι καταιγιστικός. Οι αλλαγές που συντελούνται δημιουργούν αβεβαιότητα και άγχος καθώς κλονίζουν το status quo», ανέφερε ο κ. Βρέντζος, υπενθυμίζοντας ότι διαχρονικά οι ανατροπές έφεραν την εξέλιξη στην ανθρωπότητα.

Υπογράμμισε μάλιστα, ότι σε αυτό επικεντρώθηκε το φετινό Νόμπελ Οικονομίας, στο πώς δηλαδή η «δημιουργική καταστροφή συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη».

«Εμείς στην ALTER EGO MEDIA δεν έχουμε άγχος σε σχέση με την αλλαγή. Εξάλλου, η ίδια η ALTER EGO MEDIA δημιουργήθηκε σε συνθήκες οικονομικής καταστροφής στα media κατά τη διάρκεια της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας αλλά με το όραμα και τη σκληρή δουλειά των ανθρώπων μας και τις σημαντικές επενδύσεις δημιουργήθηκε ένας όμιλος με πρωτοφανή επιχειρηματική υγεία στο κλάδο»

Ορίζοντας τα νέα όρια του κλάδου

Ο CEO του ομίλου επεσήμανε ότι είναι σημαντικό στη νέα αυτή τάξη πραγμάτων να ορίσουμε τι είναι ο συγκεκριμένος κλάδος: «Τα παραδοσιακά όρια δεν είναι ευκρινή», ανέφερε υπογραμμίζοντας ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα στο κλάδο των Media, του entertainment, της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών, αλλά και του λιανεμπορίου πλέον αλληλοεπιδρούν και αλληλοκαλύπτονται.

«Πλέον λειτουργούμε σε ένα νέο οικοσύστημα όπου η αξία δημιουργείται μέσα από εμπειρίες – πολλοί μιλάνε για μια νέα «οικονομία εμπειριών»- όπου περιεχόμενο, εμπόριο και πολιτισμός συγκλίνουν», ανέφερε, χαρακτηριστικά.

«Στρατηγική της ALTER EGO MEDIA είναι να σταθεί εκεί που τέμνονται η δημοσιογραφία με την ψυχαγωγία, το ψηφιακό με τη ζωντανή εμπειρία, και η ελληνική δημιουργικότητα με το διεθνές κοινό», υπογράμμισε.

Για την τεχνητή νοημοσύνη

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη και το πώς αυτή επηρεάζει τη λειτουργία των ΜΜΕ, ο κ. Βρέντζος υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις που βιώνουμε με άξονα την τεχνολογία δημιουργούν βαθιές τομές: «Είναι μονόδρομος να προσαρμοστούμε σε αυτό. Η ανάγκη μετασχηματισμού έρχεται πολύ πιο γρήγορα από αυτό που μπορούμε να φανταστούμε»

Εξήγησε μάλιστα, το πώς οι τεχνολογίες της ΤΝ μεταμορφώνουν κάθε πτυχή της λειτουργίας των ΜΜΕ: από τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο παράγεται, διανέμεται και αλληλοεπιδρά με το κοινό έως το πώς η διαφήμιση αγοράζεται και τοποθετείται γύρω από αυτό.

«Οι εταιρείες media που δεν θα γίνουν ενεργοί παίκτες σε αυτή την τεχνολογική μετάβαση, δεν θα επιβιώσουν», τόνισε: «Στην Alter Ego Media, αντιμετωπίζουμε την ΤΝ όχι ως μια νέα τάση, αλλά ως θεμελιώδη κινητήρια δύναμη δημιουργίας αξίας — που ενδυναμώνει τους ανθρώπους μας, ενισχύει τη δημιουργικότητα και ενδυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό και τους συνεργάτες μας».

Η συμμετοχή στη Stages Network

Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι η είσοδος της ALTER EGO MEDIA στον τομέα του Live Entertainment και η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Stages Network εντάσσονται στη στρατηγική της Ομίλου για διεύρυνση των δραστηριοτήτων του σε όλο το φάσμα της δημιουργίας και αξιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου.

Εξήγησε παράλληλα, ότι ο κλάδος του Live Entertainment αποτελεί φυσική προέκταση του οικοσυστήματος της Alter Ego Media, καθώς συνδέει τη δημιουργικότητα, την ψυχαγωγία και τη ζωντανή εμπειρία του κοινού με τη δύναμη των media και της τεχνολογίας.

Και αποκάλυψε ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία ο όμιλος στοχεύει να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ τηλεοπτικής, ψηφιακής και σκηνικής παραγωγής, να ενισχύσει την παρουσία του στη δημιουργική βιομηχανία και να συμβάλει στην ανάδειξη της ελληνικής καλλιτεχνικής παραγωγής σε ένα ευρύτερο κοινό.

Βασικός πυλώνας ανάπτυξης

Μάλιστα, είπε ότι το live entertainment θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της ανάπτυξης της ALTER EGO MEDIA καθότι αναγνωρίζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. «Ο κλάδος του live entertainment μπορεί να εκμεταλλευτεί και να ενισχύσει περαιτέρω το τουριστικό προϊόν της χώρας» είπε, αναφερόμενος στους εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας δημιουργώντας ζήτηση για υψηλού επιπέδου ζωντανή ψυχαγωγία.

Σε ερώτηση για το αν πρέπει να περιμένουμε νέες κινήσεις στον χώρο ο κ. Βρέντζος ήταν σαφής: «Θεωρούμε ότι υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες συγκέντρωσης στο χώρο. Πιστεύουμε στις στρατηγικές συνεργασίες και στην επένδυση σε ικανές ομάδες. Άλλωστε οι εξαγορές είναι στο DNA του Ομίλου».

Για το επενδυτικό πλάνο της ALTER EGO MEDIA μετά την εισαγωγή στο ΧΑ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία υλοποίησης, λέγοντας ότι προχωρά με συνέπεια και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους που είχαν τεθεί κατά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

Υποστήριξε ότι η εξαγορά των εταιρειών Tlife και Newsit ενίσχυσε σημαντικά τη ψηφιακή παρουσία της Alter Ego Media στον τομέα του publishing, προσθέτοντας σημαντική επεισκεψιμότητα, διαφημιστικά έσοδα και συνέργειες σε επίπεδο περιεχομένου και τεχνολογίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε, η εταιρεία προχωρά επιτυχώς σε επενδύσεις σε νέες μορφές περιεχομένου, όπως οι κινηματογραφικές παραγωγές, επεκτείνοντας περαιτέρω το δημιουργικό και εμπορικό της αποτύπωμα.

Τέλος, αναφερόμενος στη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων είπε ότι σε αυτή τη φάση η εταιρεία έχει επενδύσει το 70% των αντληθέντων κεφαλαίων εκτιμώντας παράλληλα, ότι η χρήση των κεφαλαίων θα έχει ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.