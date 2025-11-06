Το συναρπαστικό πρωτάθλημα συνεχίζεται, προσθέτοντας ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στο 21ο Grand Prix, που θα διεξαχθεί στην πίστα Ιντερλάγκος του Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Από το 1950 έως σήμερα, 33 Βραζιλιάνοι οδηγοί έχουν αγωνιστεί στη σύγχρονη εποχή του σπορ, γράφοντας τις δικές τους σελίδες δόξας. Τρεις εξ αυτών κατέκτησαν τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή: ο Άιρτον Σένα (3 φορές), ο Νέλσον Πικέ (3 φορές) και ο Έμερσον Φιτιπάλντι (2 φορές). Φέτος, οι Βραζιλιάνοι φίλαθλοι, που αναμένεται να κατακλύσουν τις κερκίδες του Ίντερλάγκος, θα υποστηρίξουν με ενθουσιασμό τον 21χρονο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της πατρίδας του. Από την αποχώρηση του Φελίπε Μάσα το 2017, κανένας Βραζιλιάνος δεν είχε αγωνιστεί στη Formula 1 – μέχρι φέτος.

Οι εξέδρες του Autódromo José Carlos Pace θα είναι ασφυκτικά γεμάτες, με εκατοντάδες χιλιάδες θεατές. Τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί, ενώ ακόμη και η προβλεπόμενη κακοκαιρία δεν αναμένεται να μειώσει τον ενθουσιασμό ενός κοινού που ζει και αναπνέει για την ταχύτητα. Η πίστα του Ιντερλάγκος, που δημιουργήθηκε πριν από 85 χρόνια, έχει φιλοξενήσει 41 Grand Prix, πολλά εκ των οποίων καθόρισαν τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Με μήκος 4.309 μέτρων, το σιρκουί χαρακτηρίζεται από μοναδική τοπογραφία: βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων, περιλαμβάνει 15 κυρίως αργές στροφές και δύο μεγάλες ευθείες με αντίστοιχες ζώνες DRS.

Οι υψηλές κλίσεις στις αεροτομές είναι απαραίτητες, καθώς, παρά το λείο οδόστρωμα, η πίστα παρουσιάζει αρκετές αναπηδήσεις. Οι μηχανικοί αναγκάζονται να αυξήσουν την απόσταση από το έδαφος, γεγονός που μειώνει την αεροδυναμική απόδοση και μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες δυνάμεων. Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται φέτος οι γόμες C2, C3 και C4, ένα επίπεδο πιο σκληρές σε σχέση με πέρυσι.

Ο Μίχαελ Σουμάχερ είναι ο πολυνίκης του Ιντερλάγκος με 4 νίκες, ενώ οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν έχουν από 3 νίκες. Στους κατασκευαστές, την κορυφή κρατά η Ferrari με 9 νίκες, ενώ στην ίδια πίστα σημείωσε την πρώτη του νίκη στη Formula 1, ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, το 2022.