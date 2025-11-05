Η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ (CDU) χαρακτήρισε τη Γερμανία «οίκο ανοχής της Ευρώπης» και ζήτησε την πλήρη απαγόρευση της πορνείας και της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σουηδίας και της Νορβηγίας.

«Όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά ισχυριζόμαστε ότι η πορνεία είναι ένα επάγγελμα όπως όλα τα άλλα, αυτό δεν είναι μόνο γελοίο, αλλά και μια πράξη υποτίμησης των γυναικών. Δεν υπάρχει …πρακτική για μαθητευόμενους σε αυτό το επάγγελμα», δήλωσε η Κλέκνερ.

Η πρόεδρος της Bundestag έκανε τις δηλώσεις αυτές το βράδυ της Τρίτης, κατά την απονομή του βραβείου «Ηρωίδες» του Ιδρύματος Άλις Σβάρτσερ στις Ζαμπίνε Κονστάμπελ και Κάτριν Ζάουερ-Κέλπιν, ακτιβίστριες της οργάνωσης Karo. Η οργάνωση στηρίζει γυναίκες που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την πορνεία και δραστηριοποιείται κατά της καταναγκαστικής έκδοσης, της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένη ότι πρέπει επιτέλους να απαγορεύσουμε την πορνεία και την αγορά του σεξ σε αυτή τη χώρα», τόνισε η Κλέκνερ, επισημαίνοντας ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν παρέχει επαρκή προστασία στις εκδιδόμενες γυναίκες.

«Οι βίαιες επιθέσεις, η συντριπτική δύναμη των ανδρών και η έλλειψη συναίνεσης επιμένουν. Η Γερμανία είναι το πορνείο της Ευρώπης», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας την ανάγκη υιοθέτησης ενός «σκανδιναβικού μοντέλου». Σύμφωνα με αυτό, οι πελάτες τιμωρούνται, οι οίκοι ανοχής κλείνουν και οι γυναίκες που εργάζονται στη βιομηχανία του σεξ δεν διώκονται, αλλά λαμβάνουν κρατική υποστήριξη για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή.