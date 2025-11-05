Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση σε ιταλικό εστιατόριο στο Άρλιγκτον της Βιρτζίνια έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αφήνοντας άφωνους του θαμώνες.

Ο 82χρονος Μπάιντεν εθεάθη να δειπνεί την Κυριακή με τον πρώην επικεφαλής του Πενταγώνου, Λόιντ Όστιν, στο εστιατόριο Carbonara

Joe Biden spotted feasting at Italian restaurant in Virginia. pic.twitter.com/8P5ZucCll6 — Daily Mail (@DailyMail) November 4, 2025

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τον επόμενο μήνα θα γίνει 83 ετών, εμφανίστηκε δημοσίως αφού ολοκλήρωσε τον περασμένο μήνα αγωγή ακτινοθεραπείας για τον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη σταδίου 4, με τον οποίο διαγνώστηκε τον περασμένο Μάιο.

Κατά την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ο πρώην πρόεδρος φαινόταν αισθητά αδύναμος.

Μάλιστα, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πλαισιωνόταν από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας καθώς προχωρούσε αργά στην εξωτερική βεράντα του εστιατορίου.

Οι έκπληκτοι θαμώνες αναφώνησαν και χειροκρότησαν όταν είδαν τον πρώην πρόεδρο να μπαίνει αργά στο εστιατόριο.