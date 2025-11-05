Ο Ζέλσον Μάρτινς απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται ένας από τους πιο τεχνικά ολοκληρωμένους εξτρέμ. Στον χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο 30χρονος ποδοσφαιριστής ξεχώρισε για τη δραστήρια συμμετοχή του και την ικανότητά του να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

Ο Μάρτινς πραγματοποίησε συνολικά επτά ντρίμπλες, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν επιτυχημένες, ενώ είχε 58 επαφές με τη μπάλα, δείχνοντας πόσο καθοριστικός ήταν για το παιχνίδι της ομάδας του. Το αποκορύφωμα ήρθε με το γκολ του, αποτέλεσμα εξαιρετικού κοντρόλ και άψογης εκτέλεσης, ενώ είχε και δοκάρι σε μία από τις συνολικά έξι προσπάθειες για τελική.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο Μάρτινς σκόραρε ξανά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ύστερα από οκτώ χρόνια. Το προηγούμενο γκολ του στο ίδιο γήπεδο είχε σημειωθεί απέναντι στον Ολυμπιακό με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και κατέληξε σε νίκη 3-2 υπέρ της πορτογαλικής ομάδας. Η χθεσινή του εμφάνιση όχι μόνο αναδεικνύει την ποιότητά του και δείχνει την επιδραστική παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.