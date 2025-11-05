Το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης αποτελεί το πρώτο μετά από έναν απαιτητικό κύκλο τριών αγώνων, ο οποίος περιλάμβανε δύο ντέρμπι και τη δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα.

Σε αυτή την τριάδα αναμετρήσεων, ο Άρης στηρίχθηκε σε μια συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία. Να διαφυλάξει πρώτα το μηδέν και μετά να ψάξει κάτι επιθετικά. Ή έτσι ξεκίνησε… Για παράδειγμα, απέναντι στον Παναθηναϊκό αναγκάστηκε να προσαρμοστεί γρήγορα σε μία διαφορετική κατάσταση καθώς έμεινε από νωρίς πίσω στο σκορ.

Αυτός ήταν και ο γενικός προσανατολισμός της ομάδας τόσο στη Λιβαδειά όσο και στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Άρης μπήκε με στόχο να περιορίσει το παιχνίδι του αντιπάλου και, μέσα από σωστή διαχείριση, να διεκδικήσει κάτι περισσότερο μέσω μιας πιο επιθετικής παρουσίας. Το είδαμε αυτό στο τελευταίο εικοσάλεπτο με τον Λεβαδειακό, αλλά και κόντρα στον Ολυμπιακό, ειδικά μετά την αποβολή του Μάνσα που άφησε τους «ερυθρόλεκους» με δέκα παίκτες.

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία, ωστόσο, είναι πιθανό ο Μανόλο Χιμένεθ να την αφήσει στην άκρη ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Ο Άρης, ως γηπεδούχος, θα χρειαστεί να πάρει την πρωτοβουλία, να πιέσει και να παίξει πιο επιθετικά, αφού οι Αρκάδες δύσκολα θα αφήσουν τους χώρους που προσέφεραν ο Ολυμπιακός ή ο Λεβαδειακός.

Ίσως το καλύτερο σημείο αναφοράς για τον Άρη να είναι το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Πίεση ψηλά, 4-3-3 με δύο «8άρια» και υψηλή παραγωγή φάσεων. Με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά θα πρέπει να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, αφού με τους Σερραίους έμεινε στο 1-1.

Μία φιλοσοφία που ενδεχομένώς να διαφοροποιήσει και τις επιλογές του όσον αφορά την ενδεκάδα, επιλέγοντας ενδεχομένως πιο επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα ένας παίκτης που μπορεί να υποστηρίξει αυτό το πλάνο είναι ο Κάρλες Πέρεθ, με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα είναι σε θέση να αγωνιστεί βασικός. Η κατάστασή τού δημιουργεί και ένα από τα ερωτηματικά της ενδεκάδας, τα οποία θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν σταδιακά από αύριο (06/11).