Ο Ολυμπιακός έκλεισε έναν κύκλο δύσκολων αγώνων για τον Άρη. Ένας κύκλος που ξεκίνησε με το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό και συνεχίστηκε στην έδρα του Λεβαδειακού, πριν καταλήξει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Αγώνες από τους οποίους οι Θεσσαλονικείς δεν έφτασαν την συγκομιδή στην οποία προσδοκούσαν και για αυτόν ακριβώς τον λόγο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τη συνέχειά τούς η επερχόμενη αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Ένα κλασσικό must win παιχνίδι αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο όρος αυτός κρίνεται αρκετά… φτωχός για να περιγράψει την ανάγκη της νίκης η οποία υπάρχει στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο.

Από τη στιγμή που ο Άρης αγνοεί τη νίκη για πέντε διαδοχικές αγωνιστικές, η νίκη κόντρα στους Αρκάδες είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχειά του στη σεζόν. Κανένας, άλλωστε, δεν θέλει να σκέφτεται τί μπορεί να ακολουθήσει με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα και ειδικά όταν ακολουθεί μία διακοπή δύο εβδομάδων, μετά την οποία η ομάδα πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Ακόμη ένα ντέρμπι δηλαδή…

Ο Άρης έχει απωλέσει ήδη αρκετούς βαθμούς, σε σημείο οι εμφανίσεις του με Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό να μην θεωρούνται αρκετές, παρότι ήταν αξιοπρεπείς… και κάτι παραπάνω. Ειδικά στο Φάληρο το περασμένο Σάββατο.

Το κλίμα δεν «σηκώνει» πολλά-πολλά σε αυτή τη φάση. Η νίκη είναι μονόδρομος ώστε ο Άρης να μην χάσει παραπάνω έδαφος για την τετράδα και να συνεχίσει να μιλάει για αυτήν σίγουρα ως τα τέλη του έτους. Παράλληλα, όμως,είναι μονόδρομος για την εσωτερική του ηρεμία που δεν είναι στα καλύτερά της και κρέμεται μονίμως από μία κλωστή, με τους βαθμούς είναι ο μοναδικός δρόμος για ένα πιο στέρεο έδαφος ώστε να πατήσει το κλαμπ. Κάτι το οποίο θέλει και ο Μανόλο Χιμένεθ για να πάρει λίγο πολύτιμο χρόνο στη διακοπή και να δουλέψει για πρώτη φορά σχεδόν με όλο το ρόστερ διαθέσιμο.