Ο Ράιαν Ραβελοσόν πογραμμίζοντας τη σημασία που έχει για την ομάδα του να παρουσιαστεί έτοιμη και συγκεντρωμένη απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Γάλλος χαφ τόνισε ότι η προσέγγιση της ομάδας πρέπει να είναι προσεκτική, αλλά ταυτόχρονα αποφασιστική, ώστε να μπορέσουν οι Γιούνγκ Μπόις να πάρουν θετικό αποτέλεσμα σε μία δύσκολη έδρα.

Αναλυτικά όσα ειπε ο Ραβελόσον στην συνέντευξη Τύπου:

Για το πως περιμένει ο ίδιος το παιχνίδι και τι ώθηση έχει δώσει στην ομάδα η έλευση του νέου προπονητή: «Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Να βγάλουμε στο γήπεδο ότι καλύτερο μπορούμε. Θέλουμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι, να φύγουμε από μια δυσκολη έδρα χωρίς να έχουμε άδεια χέρια σε ότι αφορά τους βαθμούς».

Για το τι γνωρίζει για τον ΠΑΟΚ, για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και τι παιχνίδι περιμένει: «Ο ΠΑΟΚ είναι μια έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη αυτό το γνωρίζουμε. Ξέρουμε τον ΠΑΟΚ, τους έχουμε μελετήσει. Γνωρίζουμε ότι μια… ειδική ατμόσφαιρα στην Τούμπα, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση αυτό το ματς, αλλά και εμείς θέλουμε να δείξουμε τις δικές μας ικανότητες».

Για το αν έχει ζήσει κάποια άλλη ατμόσφαιρα σαν αυτή της Τουμπας: «Ναι έχω ζήσει κάτι ανάλογο. Το πιο κοντινό από αυτά που έχω δει σε πλάνα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, είναι στην Μασσαλία στο γήπεδο της Μαρσέιγ σε επίπεδο ατμόσφαιρας».

Για το διαφορετικό που πρέπει να περιμένουμε από την ομάδα μετά την αλλαγή προπονητή: «Ο νέος προπονητής ειναι η αλήθεια ότι έχει διαφορετική φιλοσοφία και εμείς πρέπει να τον μάθουμε. Η ομάδα έπαιξε αμυντικά στο τελευταίο παιχνίδι αλλά αυτό συνέβη γιατί παίζαμε με παίκτη λιγότερο και για να μην δεχτούμε γκολ. Δείξαμε καλή αλληλοκάλυψη, στο ματς με τον ΠΑΟΚ δεν θα παίξουμε αμυντικά. Ο νέος προπονητής ήδη μας έχει περάσει κάποιες από τις ιδέες του για το πως θέλει να παίξουμε από εδώ και πέρα».

Για την σημαντική απουσία του Φερνάντες στην μεσαία γραμμή και πως θα καλυφθεί αυτό το κενό: «Πραγματικά είναι κακό για εμάς που δεν θα παίξει, όμως αυτό ειναι μια ευκαιρία για κάποιον άλλον να μπει μέσα και να δείξει τι μπορεί να κάνει σε ένα πραγματικά δύσκολο παιχνίδι».