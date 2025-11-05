Ο Κώστας Φορτούνης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην Αλ Καλίζ, με την εξαιρετική του φόρμα να αναγνωρίζεται από την Roshn Saudi Pro League, η οποία τον ανέδειξε κορυφαίο παίκτη του Οκτωβρίου. Η διάκριση έρχεται ως επιβεβαίωση της σημαντικής συμβολής του 33χρονου Έλληνα μεσοεπιθετικού στις πρόσφατες αναμετρήσεις της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, ο Φορτούνης ξεχώρισε στις αγωνιστικές 5, 6 και 7 του πρωταθλήματος, προσφέροντας καθοριστική βοήθεια σε κάθε παιχνίδι. Κόντρα στην Αλ Ριάντ, οδήγησε την ομάδα του με δύο ασίστ, ενώ απέναντι στην Αλ Ιτιχάντ σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε άλλες δύο ασίστ, συνεισφέροντας καθοριστικά στην επίδοση της ομάδας του. Συνολικά, σε τρία παιχνίδια του Οκτωβρίου, ο Έλληνας διεθνής μέτρησε δύο τέρματα και τέσσερις ασίστ, αναδεικνύοντας ξανά τις ηγετικές του ικανότητες στον μεσοεπιθετικό χώρο.

🇬🇷 Konstantinos Fortounis wins the #RoshnSaudiLeague October Player of the Month award for matchweeks 5, 6 and 7 — presented by @Roshnksa 🤝 pic.twitter.com/e0FHQ0m7tV — Roshn Saudi League (@SPL_EN) November 5, 2025

Η ανάδειξή του σε παίκτη του μήνα έρχεται να επιβραβεύσει τη συνεχή προσπάθεια και το υψηλό επίπεδο απόδοσής του, αλλά και να αναδείξει την παρουσία των Ελλήνων παικτών στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα. Η διοργάνωση υπογράμμισε πως ο Φορτούνης αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τις νίκες της Αλ Καλίζ και συνεχίζει να βρίσκεται σε περίοδο εκπληκτικής φόρμας, παραμένοντας σημείο αναφοράς για την ομάδα του.