Ο διεθνής επιθετικός μίλησε με αυτοπεποίθηση για την εικόνα της ομάδας, το πλεονέκτημα της έδρας και τη σημασία που έχει το παιχνίδι τόσο για τη βαθμολογική θέση του Δικεφάλου όσο και για τη δυναμική του στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Παράλληλα, στάθηκε στη νοοτροπία που απαιτείται σε τέτοια ευρωπαϊκά βράδια, δείχνοντας πως άπαντες στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ αντιλαμβάνονται το βάρος της περίστασης.

Αναλυτικά όσα ειπε ο Γιώργος Γιακουμάκης στην συνέντευξη Τύπου της Τούμπας:

Για το οτι αυτό το ματς μπορεί να ειναι “κλειδί” για την ευρωπαϊκή συνέχεια: «Είναι ένα πάρα πολυ σημαντικό για εμάς, ειτε ειναι στην Ευρώπη, είτε στο πρωτάθλημα για εμάς. Το αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα ανεξαρτήτως αντιπάλου. Μετά το διπλό στην Λιλ τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Είμαστε σε ένα πολύ καλό φεγγάρι και αυτό δεν μας προσθέτει πίεση, μας δίνει παραπάνω κίνητρο και αρχής γενομένης από το ματς με την Γιουνγκ Μπόις να ειμαστε σοβαροί. Αν είμαστε σοβαροί θα κερδίσουμε το παιχνίδι και θα συνεχίσουμε το σερί».

Για το πως νιώθει μετά από το πρώτο του διάστημα της ομάδας: «Ειμαι πολύ πιο έτοιμος πλέον. Ήταν θέμα χρόνου να προσαρμοστώ σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Ίσως πήρε λίγο παραπάνω από αυτό που έπρεπε, αλλά τώρα έχω καταλάβει το πως παίζει η ομάδα και τις απαιτήσεις του παιχνιδιού που εφαρμόζει η ομάδα. Είμαι σε καλή κατάσταση, αισθάνομαι χαρά γιατί κάνω τις δουλειές που θέλει ο προπονητής στο γήπεδο και ταυτόχρονα βοηθάω την ομάδα με νούμερα».

Για το πόσο εύκολο πνευματικά και αγωνιστικά είναι να έχει η ομάδα δυο σερί ματς δύσκολα: «Πιστεύω ότι το να παίζεις δυο ντέρμπι ειναι καλύτερο από το να παίζεις ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Ευρώπη και μετά να παίζεις με μια ομάδα που ειναι χαμηλά στην βαθμολογία. Είναι επικίνδυνο αυτό για να χαλαρώσεις και να πεις ότι ειμαι καλά. Όταν παίζεις ντέρμπι εισαι ήδη συγκεντρωμένος από το ευρωπαϊκό παιχνίδι και απλά προσπαθείς να ξεκουραστείς για να εισαι στο 100% για να παίξεις 2-3 μετά στο επόμενο αγώνα».

Για τους 14 διαφορετικούς σκόρερ του ΠΑΟΚ: «Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό γιατί ένας σέντερ φορ μπορεί να περάσει ένα ντεφορμάρισμα, οπότε με το να μπορούν να σκοράρουν όλοι είναι σημαντικό. Ειναι θετικό να έχει η ομάδα διάρκεια και λύσεις από όλους για να σκοράρει και να βοηθήσει στον τομέα του σκοραρίσματος».

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα: «Με… τρόμαζε ο επαναπατρισμός! Το χαιρόμουν το ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, είχα φόβους για να γυρίσω αλλά ο τρόπος που με προσέγγισε ο ΠΑΟΚ με έκανε να θέλω να γυρίσω. Τα πράγματα ειναι πολύ καλύτερα από ότι περίμενα, είμαι και ποδοσφαιρικά χαρούμενος, είναι και η οικογένεια μου χαρούμενη εδω. Δεν ειναι μόνο το ποδόσφαιρο για μένα πλέον. Είναι τεράστιας σημασίας να ειναι χαρούμενα τα παιδιά μου, η σύζυγος μου. Έχω παίξει σε μέρη που η ζωή ήταν δύσκολη και γνωρίζω. Με γεμίζει ηρεμια να τους βλέπω καλά και μου δινει το έναυσμα να συγκεντρωθώ στην δουλειά μου. Αν βάλεις ότι και στο ποδοσφαρικό κομμάτι ειμαι χαρούμενος, τότε είμαι απολύτως ικανοποιημένος με όσα έχω βρει εδώ στον ΠΑΟΚ».