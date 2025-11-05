Η Ρεάλ Μαδρίτης διανύει περίοδο αστάθειας στην Ευρωλίγκα, κυρίως λόγω της εντυπωσιακής μείωσης της ευστοχίας της από τη γραμμή των τριπόντων. Με ποσοστό μόλις 31,9% πίσω από τα 6,75 μέτρα, η «βασίλισσα» καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία της επί εποχής Ευρωλίγκας, δηλαδή τα τελευταία 25 χρόνια. Η προηγούμενη σχεδόν ισοδύναμη επίδοση σημειώθηκε το 2011, όταν η ομάδα ολοκλήρωσε τη σεζόν με 32%. Φέτος, μόνο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός εμφανίζουν χειρότερα ποσοστά, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό, δεδομένου ότι και οι τρεις ομάδες θεωρούνται φαβορί για το Final Four.

Η αστοχία αυτή έχει ήδη κοστίσει στην ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις πρεμιέρες απέναντι σε Βίρτους (3/23 τρίποντα) και Ερυθρό Αστέρα (5/27). Σε ατομικό επίπεδο, μόνο οι Τσούμα Οκέκε, Αλμπέρτο Αμπάλδε και Ουσμάν Γκαρούμπα διατηρούν ποσοστό άνω του 50%, ενώ παίκτες όπως ο Σέρχιο Γιουλ, ο Αντρές Φελίζ, ο Μάριο Χεζόνια και ο Γκάμπριελ Ντεκ εμφανίζουν ανησυχητικά χαμηλά ποσοστά, με τον τελευταίο να καταγράφει μόλις 8,3%, όταν στο παρελθόν είχε μέσο όρο 35,6% στην καριέρα του.

Η «εμμονή» του Χεζόνια στο μακρινό σουτ, παρά την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά του κοντά στο καλάθι, εντείνει τα προβλήματα της ομάδας, όπως φανερώνουν τα στατιστικά του στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Παράλληλα, η Ρεάλ αναζητά έναν καθαρό σουτέρ για να καλύψει το χρόνιο αυτό κενό. Ο Ντέιβιντ Κράμερ αποκτήθηκε το καλοκαίρι για αυτόν τον σκοπό, αλλά η απόδοσή του παραμένει μέτρια (5/16 τρίποντα, 31,2%).

Το μεγάλο ερώτημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι πλέον η σταθεροποίηση των ποσοστών της πίσω από τη γραμμή των τριπόντων, ώστε η ομάδα να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως το ταλέντο των παικτών της και να παραμείνει ανταγωνιστική στη μάχη για την κορυφή της Ευρωλίγκας.