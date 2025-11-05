Η Ρενέ Ζελβέγκερ, δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το ψυχολογικό θρίλερ «Phantom Son», σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Γέιτς και σενάριο του Ίαν Σκοτ Μακάλοου. Η ταινία υπόσχεται έντονη συναισθηματική φόρτιση και χαρακτήρες με βάθος, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα.

Η παραγωγή θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την AGC Studios του Στιούαρτ Φορντ, η οποία θα συμμετάσχει και στην παραγωγή. Το πρότζεκτ ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Ζελβέγκερ και της παραγωγού Καρμέλα Καζινέλι, για λογαριασμό της Big Picture Co.

Σε κοινή τους δήλωση, οι δύο γυναίκες ανέφεραν πως «το “Phantom Son” είναι ένα σπάνιο εύρημα με την υπόσχεση να αγγίξει ένα ευρύ κοινό με το είδος της χαρακτηροκεντρικής αφήγησης που αγαπάμε». Εξέφρασαν επίσης τον ενθουσιασμό τους για τη συνεργασία με τον Γέιτς και την AGC, τονίζοντας ότι η ομάδα έχει τη δυνατότητα να παραδώσει κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Η ιστορία επικεντρώνεται στον Ronnie, έναν νεαρό φυγά που προσπαθεί να επιβιώσει στον δρόμο και βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι της Audrey (Ζελβέγκερ), μιας μοναχικής γυναίκας που έχασε τον γιο της σε απαγωγή πριν από δύο δεκαετίες. Όταν εκείνη αρχίζει να πιστεύει ότι ο Ronnie είναι στην πραγματικότητα το χαμένο της παιδί, ξεκινά ένα σκοτεινό παιχνίδι ψευδαίσθησης και εμμονής.

Τα παγκόσμια δικαιώματα του φιλμ ανήκουν στην AGC Intl. και την CAA Media Finance, που θα το παρουσιάσουν στο American Film Market (AFM) την επόμενη εβδομάδα. Το κάστινγκ για τους υπόλοιπους ρόλους βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με το Variety.