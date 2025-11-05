Το συνδικαλιστικό όργανο των ταξί (ΣΑΤΑ) αποφάσισε να τερματίσει πρόωρα την 48ωρη απεργία, μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων των αυτοκινητιστών με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Η απεργία, που είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει 48 ώρες, τελικά περιορίζεται σε 24 ώρες, με επιστροφή στην εργασία από αύριο στις 06:00 το πρωί.

Το tanea.gr επικοινώνησαν με τον ΣΑΤΑ, ο οποίος ενημέρωσε ότι θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση σε λίγο, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για τερματισμό της κινητοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε 20 ημέρες θα πραγματοποιηθεί νέο ραντεβού για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, με στόχο τη διαμόρφωση σταθερών λύσεων στα αιτήματα των οδηγών ταξί.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να αποσοβεί την ένταση στους δρόμους της Αττικής, όπου η προηγούμενη κινητοποίηση είχε δημιουργήσει προβλήματα στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών.