Η λειτουργία της νέας υπηρεσίας ενημέρωσης των δικηγόρων μέσω SMS για τον ορισμό δικασίμου και την έκδοση δικαστικής απόφασης σε πολιτικές και αστικές δίκες ξεκίνησε σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η υπηρεσία αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του υπουργείου Δικαιοσύνης με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και εφαρμόζεται στα δικαστήρια όπου λειτουργεί το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥΠΠ).

Με την πλήρη ανάπτυξη του ΟΣΔΔΥΠΠ σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026, η αποστολή ενημερώσεων μέσω SMS θα καλύπτει το σύνολο του δικηγορικού σώματος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, με τη νέα υπηρεσία ενημέρωσης, το υπουργείο Δικαιοσύνης «συνεχίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης προχωρώντας στη δημιουργία και στην αναβάθμιση υπηρεσιών που εξυπηρετούν τους δικηγόρους και τους πολίτες».