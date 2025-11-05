Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης του ΟΠΕΚΑ προσφέρει σημαντική οικονομική ενίσχυση σε νοικοκυριά που επιθυμούν να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές του Έβρου με δημογραφικά προβλήματα. Η δράση, η οποία τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2025, στοχεύει στην αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πόσα χρήματα μπορούν να λάβουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που ενδιαφέρονται να μετεγκατασταθούν στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Η οικονομική ενίσχυση καθορίζεται ως εξής:

10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους

6.000 ευρώ για οικισμούς με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων

Προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, έως το συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ

Η χρηματοδότηση παρέχεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση φέρει τις υπογραφές επτά Υπουργών και Υφυπουργών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας.

Ποιες περιοχές καλύπτονται

Το πρόγραμμα εστιάζει σε περιοχές με σοβαρά δημογραφικά προβλήματα και χαμηλό πληθυσμό:

Δήμος Σουφλίου: Δημοτικές Ενότητες Ορφέα, Σουφλίου και Τυχερού

Δήμος Διδυμοτείχου: Δημοτικές Ενότητες Διδυμοτείχου και Μεταξάδων

Δήμος Ορεστιάδας: Δημοτικές Ενότητες Ορεστιάδας, Βύσσας, Τριγώνου και Κυπρίνου

Η επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών βασίζεται στη δημογραφική τους συρρίκνωση, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας:

https://relocation.vouchers.gov.gr/home

Οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας και με βάση τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων. Η διαδικασία είναι απλή και φιλική προς τον χρήστη, ώστε να διευκολυνθούν οικογένειες και μεμονωμένα άτομα.

Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης του ΟΠΕΚΑ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την ανασυγκρότηση της ελληνικής υπαίθρου. Οι στόχοι του περιλαμβάνουν:

Αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης στον Έβρο

Ενίσχυση της οικογενειακής ζωής και της τοπικής κοινωνικής συνοχής

Στήριξη της οικονομίας με τη δημιουργία νέων ανθρώπινων πόρων σε περιοχές με ανάγκη

Πιλοτική δράση με προοπτική επέκτασης σε άλλες περιοχές της χώρας

Η πρωτοβουλία στοχεύει να μετατρέψει τον Έβρο σε περιοχή προσιτή για οικογένειες και νέους επαγγελματίες, παρέχοντας ουσιαστικά κίνητρα για μόνιμη εγκατάσταση.