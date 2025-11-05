Οι επικεφαλής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κολοσσών της Wall Street βλέπουν τις τιμές των μετοχών να έχουν κάνει ράλι χωρίς προηγούμενο και επιδιώκουν να δουν την αγορά να πέφτει στα «μαλακά» όταν θα έλθει η ώρα για διόρθωση, παρά να καταγραφεί ξεπούλημα και τριγμοί στην επενδυτική εμπιστοσύνη.

Ως βασικούς κινδύνους θεωρούν τις τρέχουσες αποτιμήσεις, τις προκλήσεις στη χάραξη δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε αυτά τα πλαίσια τα μεγάλα αφεντικά της Morgan Stanley, Τεντ Πικ και της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σάλομον, προετοιμάζουν τους επενδυτές για την πιθανότητα να καταγραφούν σημαντικές πωλήσεις στη Wall Street την επόμενη περίοδο χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα τέτοιες κινήσεις ως φυσιολογικές σε έναν επενδυτικό κύκλο.

Ουσιαστικά τα μεγάλα κεφάλια της Wall Street προβλέπουν πτώση άνω του 10% σε μετοχές μέσα στο διάστημα 12 με 24 μηνών, χαρακτηρίζοντας μάλιστα θετική μια τέτοια εξέλιξη ώστε να αποφευχθούν μεγαλύτεροι ενδεχόμενοι τριγμοί.

Οι εκτιμήσεις της Morgan Stanley

Ο διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley, Τεντ Πικ, παραδέχτηκε μιλώντας στο Bloomberg ότι οι αγορές έχουν διανύσει μακρύ δρόμο, αναφερόμενος στην αύξηση των τιμών, αλλά έκανε λόγο για «κινδύνους στη χάραξης πολιτικής» στις ΗΠΑ και για γεωπολιτική αβεβαιότητα.

«Ναι οι αγορές δείχνουν ακριβές (α…) αλλά η πραγματικότητα είναι πως το συστημικό ρίσκο έχει πιθανότητα μειωθεί», εκτιμά. Προβλέπει μεγαλύτερη εστίαση των επενδυτών στα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων για το 2026 και άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των πιο ισχυρών επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις άλλες. Επίσης προέβλεψε ότι οι εκδόσεις χρέους και το ενδιαφέρον για αυτές παραμένει ισχυρό, προσθέτοντας ότι «οι επενδυτές θέλουν να αναλαμβάνουν ρίσκα».

«Θα πρέπει να χαιρετίσουμε την πιθανότητα να υπάρξουν ρευστοποιήσεις της τάξης του 10% με 15% οι οποίες δεν θα οδηγούνται από κάποια μακροοικονομικά στοιχεία», προσέθεσε.

Η προσέγγιση της Goldman Sachs

Ο επικεφαλής της επενδυτικής τράπεζας Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σάλομον, έκανε λόγο για μεγάλη αύξηση των αποτιμήσεων στον κλάδο των τεχνολογικών εταιρειών στις ΗΠΑ, αν και αυτό όπως είπε, δεν θεωρεί ότι συμβαίνει στην υπόλοιπη αγορά. Προσέθεσε ότι η Goldman Sachs προτείνει στους πελάτες της να διατηρούν επενδυτικές θέσεις στην αγορά, να παρακολουθούν τη διασπορά του χαρτοφυλακίου τους και να μην προσπαθούν να μαντέψουν πως θα κινηθεί βραχυπρόθεσμα η αγορά αυτή.

Ανέφερε επίσης ότι συνηθίζεται να γίνονται ρευστοποιήσεις της τάξης του 10% με 15% κατά τη διάρκεια των ανοδικών κύκλων των χρηματιστηρίων, χωρίς αυτές να μεταβάλλουν τη γενική κατεύθυνση των κεφαλαιακών ροών, όπως τις χαρακτήρισε.

Η Citadel

Οι αγορές είναι ιδιαίτερα παράλογες όταν βρίσκονται στα ύψη μιας ανοδικής αγοράς (“bull market”) αλλά και στα βάθη μιας πτωτικής αγοράς (“bear market”), ήταν τα λόγια του διευθύνοντος συμβούλου του hedge fund, Citadel, του Κεν Γκρίφιθ. Τώρα «βρισκόμαστε πολύ βαθιά μέσα σε ανοδική αγορά», προσέθεσε.

Το ράλι των αγορών

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Wall Street, ο S&P 500, διαπραγματεύεται σήμερα 23 φορές πάνω από τις προβλέψεις για μελλοντικά κέρδη, αρκετά πάνω από το μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών που είναι 20 φορές, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Ο δείκτης εταιρειών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq διαπραγματεύεται 28 φορές πάνω από τις προβλέψεις για μελλοντικά κέρδη, από 19 φορές το 2022, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Οι αποδόσεις του S&P 500 φέτος (YTD) διαμορφώνονται στο 16,5% και σε χρονικό ορίζοντα δωδεκαμήνου σε 20,8%. Οι αποδόσεις του Nasdaq φέτος διαμορφώνονται σε 23,4% και σε επίπεδο έτους σε 30,8%.